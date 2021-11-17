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На Закарпатті на цвинтарі у контейнері для сміття знайшли двох дітей (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
17 листопада, 10:59
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Люди, які знайшли дітей, просять допомогти з пошуками батьків хлопчиків
Діти не змогли відповісти, де вони проживають / Колаж "Сьогодні"
Діти не змогли відповісти, де вони проживають / Колаж "Сьогодні"

На Закарпатті на цвинтарі у сміттєвому контейнері знайшли двох малолітніх дітей. Люди шукають батьків хлопчиків.

Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі "Підслухано Хуст".

Подробиці

Біля підніжжя Замкової гори у Хусті на міському цвинтарі люди знайшли двох малолітніх дітей. Хлопчики були без батька. Діти не змогли відповісти, де вони мешкають.

Очевидці, які помітили дітей, звертаються до небайдужих із проханням дізнатися про малюків та сповістити рідних.

Схожа історія

У Кривому Розі Дніпропетровської області 34-річна жінка кинула своїх 9 дітей віком від 3 років під будівлею міськради та пішла. Вона також залишила речі малюків та свідоцтва про народження.

Мати кидала дітей і раніше. Малюків уже забирали до Центру реабілітації. В результаті мати виправилася та їй віддали дітей.

Наразі ситуація повторилася і всіх дітей доправили до лікарні №4, там їх оглянули медики та провели їм тести. Далі їх переведуть до Центру реабілітації.

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