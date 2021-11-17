На Закарпатье на кладбище в мусорном контейнере нашли двоих детей (видео)

Люди, которые нашли детей, просят помочь с поисками родителей мальчиков

Дети не смогли ответить, где они живут / Коллаж "Сегодня"

На Закарпатье на кладбище в мусорном контейнере нашли двух малолетних детей. Люди ищут родителей мальчиков.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале "Подслушано Хуст".

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У подножия Замковой горы в Хусте на городском кладбище люди нашли двоих малолетних детей. Мальчики были без родителе. Дети не смогли ответить, где они живут.

Очевидцы, которые заметили детей, обращаются к неравнодушным с просьбой узнать малышей и известить родных.

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В Кривом Роге Днепропетровской области 34-летняя женщина бросила своих 9 детей возрастом от 3 лет под зданием горсовета и ушла. Она также оставили вещи малышей и свидетельствами о рождении.

Мать бросала детей и раньше. Малышей уже забирали в Центр реабилитации. В результате мать исправилась и ей отдали детей.

Сейчас ситуация повторилась и всех детей доставили в больницу №4, там их осмотрели медики и провели им тесты. Далее их переведут в Центр реабилитации.

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