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У Кривому Розі горе-мати покинула 9 дітей на вулиці: їх забрали до лікарні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 19:30
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Це вже не перший випадок. Раніше малюків уже забирали до Центру реабілітації
У Кривому Розі жінка покинула своїх дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кривому Розі жінка покинула своїх дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області 34-річна жінка кинула своїх 9 дітей віком від 3 років під будівлею міськради та пішла. Вона також залишила речі малюків та свідоцтва про народження.

Про це повідомили у службі у справах дітей Криворізького міськвиконкому, передає "ТСН".

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Горе-мати покинула 9 дітей

Як розповіла керівник служби у справах дітей виконкому Криворізької міськради Юлія Єланцева, 15 листопада охорона адмінбудівлі повідомила її про те, що біля входу є 9 дітей.

У дітей були особисті речі та свідоцтва про народження. Вони розповіли, що мама залишила їх тут, а сама пішла зі співмешканцем "шукати, де вони житимуть".

Ситуація знову повторилася

Єланцева наголосила, що мати кидала дітей і раніше. Малюків уже забирали до Центру реабілітації. У підсумку мати виправилася та їй віддали дітей.

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Наразі ситуація повторилася і всіх дітей доставили до лікарні №4, там їх оглянули медики та провели їм тести. Далі їх переведуть до Центру реабілітації.

Єланцева додала, що матері дітей наразі загрожує покарання.

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Не перша горе-мати в Україні

П'яні матері, побиття дітей, на жаль, в Україні зовсім не рідкість. Таких фактів фіксують по кілька штук щотижня.

У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою трирічну доньку. Небайдужі громадяни викликали поліцію. За словами матері дівчинки, дочка не слухалася і вона кілька разів ударила її.

У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір з дитиною. До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. В результаті дитина впала на землю.

Таких випадків десятки.

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