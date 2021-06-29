У Карпатах в розпал літа все ще катаються на лижах (фото)

У Карпатах на Драгобраті з залишків снігу в льодовиковому каньйоні утворився так званий "сніговий язик", який дозволяє туристам кататися на лижах в кінці червня в купальниках.

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Про це розповів екскурсовод Сергій Прокоп, передає "Укрінформ".

За його словами, раніше кататися на лижах в цьому місці можна було на початку червня, але через аномальну погоду тепер це можна робити навіть в кінці місяця.

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Він зазначив, що влітку в цьому місці температура зазвичай не піднімається вище 25 градусів.

Також ми писали про те, що в українських Карпатах 30 травня випав сніг. Опади помітили на горі Піп Іван Чорногірський на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, 29 травня в окупованому Росією Сімферополі бушувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була практично нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі.

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Також нагадаємо, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум.