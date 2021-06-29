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В Карпатах в разгар лета все еще катаются на лыжах (фото)

29 июня 2021 18:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из остатков снега образовался "снежный язык", который расположен в ледниковом каньоне

В Карпатах на Драгобрате из остатков снега в ледниковом каньоне образовался так называемый "снежный язык", который позволяет туристам кататься на лыжах в конце июня в купальниках.

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Об этом рассказал экскурсовод Сергей Прокоп, передает "Укринформ".

По его словам, ранее кататься на лыжах в этом месте можно было в начале июня, но из-за аномальной погоды теперь это можно делать даже в конце месяца.

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Он отметил, что летом в этом месте температура обычно не поднимается выше 25 градусов.

"Снежный язык" образовался на Драгобрате. Фото: "Укринформ"

"Снежный язык" образовался на Драгобрате. Фото: "Укринформ"

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Также мы писали о том, что в украинских Карпатах 30 мая выпал снег. Осадки заметили на горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.

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Также напомним, во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.

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