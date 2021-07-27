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В гостинице под Одессой отравились 9 детей из Киева

27 июля 2021 21:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Все пострадавшие госпитализированы в больницу Белгород-Днестровского

Дети отравились в ресторане гостиницы / коллаж "Сегодня"

Дети отравились в ресторане гостиницы / коллаж "Сегодня"

В Одесской области сразу девять детей, отдыхавших в гостинице Bugaz Sea View были доставлены в больницу Белгород-Днестровского с острой кишечной инфекцией.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Информация об отравлении детей поступила 27 июля и сейчас происшествие расследует Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей. Они проживали в гостинице Bugaz Sea View и питались в ресторане отеля.

Для установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольское управление Госпродпотребслужбы начало санитарно-эпидемиологическое расследование, взяв пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований.

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Напомним, ранее массовое отравление детей произошло в летнем лагере в Ивано-Франковской области в селе Татаров, в больницы госпитализировали семерых несовершеннолетних.

Мы также писали, что во Львовской области после трапезы в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в харьковском ресторане обнаружили сальмонеллез и стафилококк:

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