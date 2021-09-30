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В Одеській області чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці – введена спецоперація

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
30 вересня, 10:58
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На місце події виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці
В Одеській області поліцейські вживають заходів для затримання чоловіка, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці. Колаж: "Сьогодні"
В Одеській області поліцейські вживають заходів для затримання чоловіка, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці. Колаж: "Сьогодні"

В одному з населених пунктів Подільського району Одеської області, чоловік влаштував стрілянину з рушниці прямо на вулиці. Туди вже виїхали спецпризначенці, оголосили спец операцію "Грім".

Про це повідомили в поліції області.

"Введена поліцейська спецоперація "Грім". На місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво Головного управління Нацполіціі в Одеській області і спецпризначенці", – йдеться в повідомленні.

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Зараз його намагаються затримати, за попередніми даними поліції, в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

У Запоріжжі біля кафе сталася стрілянина, багато поранених

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі біля кафе сталася стрілянина. Через це постраждали п'ятеро осіб, троє з них госпіталізовані. Ще двом лікарі надали допомогу на місці події.

"Двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі" , – йдеться в повідомленні прес-служби ГУ НП .

Співробітники поліції зібрали інформацію від свідків і очевидців події, вилучили і проаналізували записи з камер відеоспостереження і з'ясували, що розшукувані пересуваються на автомобілі "Крайслер".

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Орієнтування на його розшук надали всім патрульним нарядам. У районі Північного шосе зловмисників зупинили і затримали патрульні поліцейські. Обидва – жителі Запоріжжя, 1992 і 1987 року народження.

Правоохоронці вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброю передали на експертизу.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Вона передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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