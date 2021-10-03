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Ехала в аэропорт, но в самолет не села. В Виннице ищут 23-летнюю девушку (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
3 октября, 13:23
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Девушка планировала улететь в Германию, однако по дороге из Винницы в Киев перестала выходить на связь
В Украине пропала 23-летняя девушка
В Украине пропала 23-летняя девушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ищут 23-летнюю Наталью Зиг-Четверик, жительницу города Винницы. Девушка собиралась ехать в аэропорт в Киев, но в самолет так и не села.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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По данным копов, 1 октября около 23:30 девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Она направлялась в столицу и должна была вылететь из аэропорта "Борисполь" в Германию. Однако в самолет пропавшая не села и на связь не выходит.

Наталья пропала, когда выехала из Винницы в Киев. Фото Нацполиции

Приметы Натальи:

  • рост около 175 см;
  • среднее телосложение;
  • светлые длинные волосы;
  • лицо круглое, глаза зеленые, нос прямой;
  • на правой руке есть татуировка с надписью "Life goes on";
  • в день исчезновения была одета в черные брюки, оранжевую куртку и черную обувь.

Неутешительная статистика

В Украине все чаще теряются дети. Только за первых семь месяцев в полицию поступило более 9000 заявлений об исчезновении детей.

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"С начала 2021 в органы полиции поступило 9137 заявлений и сообщений о розыске пропавших детей (...) В течение суток со дня объявления в розыск полицией разыскано 8811 (96,4%) детей. За 7 месяцев Национальной полицией разыскано 9048 детей", - сообщили правоохранители.

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