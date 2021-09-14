Отруєння в школі Хмельницького: Міносвіти перевірить всі навчальні заклади області

14 вересня Сергій Шкарлет приїхав у Хмельницьку область, щоб провести засідання і дізнатися всі обставини отруєння школярів

У Хмельницькій області перевірять усі школи. Колаж: "Сьогодні"

Після масового харчового отруєння дітей у школі Хмельницького Міносвіти ініціювало комплексну перевірку всіх навчальних закладів області.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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14 вересня глава Міносвіти Сергій Шкарлет приїхав у Хмельницьку область, щоб провести засідання тимчасової міжвідомчої комісії через масове отруєння. Він зазначив, що ініціюватиме комплексну перевірку всіх шкіл області щодо дотримання санітарного регламенту.

Також Шкарлет присоромив місцеву владу за те, що через тиждень після спалаху не надали МОН інформацію про подію і "навіть не володіли інформацією про відкрите кримінальне провадження".

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"Така ситуація є неприйнятною. Будемо детально з’ясовувати всі обставини та рівень відповідальості за це службових осіб", – підкреслив чиновник.

Що відомо про отруєння у школі

В одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед хворих – учні 1-4 класів, які харчувалися у шкільній їдальні.

11 вересня кількість постраждалих збільшилася до 92 людей.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України.

Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку припинена.

Раніше ми повідомляли, що в літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти.

Також нагадаємо, у дитсадку в Одеській області масово отруїлися діти, троє потрапили до лікарні.