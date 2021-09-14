Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🍎 Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Отравление в школе Хмельницкого: Минобразования проверит все учебные заведения области

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 сентября, 14:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
14 сентября Сергей Шкарлет приехал в Хмельницкую область, чтобы провести заседание и узнать все обстоятельства отравления школьников
В Хмельницкой области проверят все школы. Коллаж: "Сегодня"
В Хмельницкой области проверят все школы. Коллаж: "Сегодня"

После массового пищевого отравления детей в школе Хмельницкого Минобразования инициировало комплексную проверку всех учебных заведений области.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Реклама

Читайте также:

14 сентября глава Минобразования Сергей Шкарлет приехал в Хмельницкую область, чтобы провести заседание временной межведомственной комиссии из-за массового отравления. Он отметил, что будет инициировать комплексную проверку всех школ области относительно соблюдения санитарного регламента.

Также Шкарлет пристыдил местные власти за то, что спустя недели после вспышки не предоставили МОН информацию о событии и "даже не обладали сведениями об открытом уголовном производстве".

Реклама

"Такая ситуация является неприемлемой. Будем подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц", – подчеркнул чиновник.

Что известно об отравлении в школе

  • В одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.
  • 11 сентября количество пострадавших увеличилось до 92 человек.
  • В подразделения полиции обратились 39 родителей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины.
  • Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.69

Евро (€)

31.45

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
3 332 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идеи для отпуска
Почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять