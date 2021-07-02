П'яним збив підлітка в Херсоні. Патрульному обрали запобіжний захід

Підозрюваний втік з місця злочину, проте пізніше його розшукали правоохоронці

Підозрюваного заарештували на 60 діб. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

У Херсоні командиру роти патрульної поліції області, який п'яним збив на смерть 17-річного підлітка, обрали запобіжний захід. Його відправили на 60 діб до СІЗО, без права внесення застави.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Анжела Слободян, після рішення підозрюваний Андрій Сахно вибачився перед матір'ю Дмитра і перед колегами.

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Нагадаємо, поліцейський збив 17-річного хлопця на пішохідному переході і втік з місця ДТП. Перехожі викликали швидку допомогу. Три години медики намагалися реанімувати хлопця, але від отриманих травм Дмитро Проць помер.

Державне бюро розслідувань оголосило підозра патрульному. Встановлено, що він був п'яний, коли скоїв наїзд. Якщо вину водія доведуть в суді, його чекає до 10 років за гратами.

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Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області авто збило дитину.

Також нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

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