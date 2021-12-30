В Винницкой области пьяный отец жестоко избил младенца: малыш в больнице (фото) (обновлено)

Известно, что горе-отец после своего поступка прятался дома. Сейчас ребенку ничего не угрожает

Ребенка избил папа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области отец избил 3-месячного сына. У малыша сотрясение мозга.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Сейчас мальчик с мамой в детской областной больнице, после инцидента отец прятался дома. Известно, что мужчина ранее уже был судим. Его зовут Богдан. Отец был пьяный.

Богдан рассказал, что ребенок плакал и он пытался его успокоить. По его словам, он держал малыша на руках и ребенок выпал лицом вниз на диван.

Что говорят в полиции

27 декабря вечером поступило сообщение по спецлинии 102 от работников скорой помощи о том, что ими доставляется в Винницкую детскую больницу малолетний ребенок, которого, по их словам, избил отец.

Реклама

"Муж пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В ходе общения с матерью он изъявил желание покормить своего ребенка, однако у него это не получилось по тем основаниям, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому между супругами возник спор", – говорят в полиции.

По словам отца, ребенок выпал и ударился о спинку дивана.

Смертельные случаи с детьми

В Полтавской области женщина родила ребенка и утопила его в ведре с помоями . Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности. С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью.

. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности. С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью. В Харькове мать задушила двухлетнего ребенка , а затем сама выпрыгнула в окно 4-го этажа. Женщина осталась живой, ее госпитализировали. Позже она призналась, что была больна, поэтому решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка.

, а затем сама выпрыгнула в окно 4-го этажа. Женщина осталась живой, ее госпитализировали. Позже она призналась, что была больна, поэтому решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка. Во Львовской области, в городе Жидачове, в палатке сгорел годовалый мальчик. Пока матери не было, палатка вспыхнула, и ребенок погиб. Женщине грозит до пяти лет заключения.

Ранее мы писали: