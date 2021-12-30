В Винницкой области пьяный отец жестоко избил младенца: малыш в больнице (фото) (обновлено)

В Винницкой области отец избил 3-месячного сына. У малыша сотрясение мозга.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Сейчас мальчик с мамой в детской областной больнице, после инцидента отец прятался дома. Известно, что мужчина ранее уже был судим. Его зовут Богдан. Отец был пьяный.
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Богдан рассказал, что ребенок плакал и он пытался его успокоить. По его словам, он держал малыша на руках и ребенок выпал лицом вниз на диван.
Что говорят в полиции
27 декабря вечером поступило сообщение по спецлинии 102 от работников скорой помощи о том, что ими доставляется в Винницкую детскую больницу малолетний ребенок, которого, по их словам, избил отец.
"Муж пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В ходе общения с матерью он изъявил желание покормить своего ребенка, однако у него это не получилось по тем основаниям, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому между супругами возник спор", – говорят в полиции.
По словам отца, ребенок выпал и ударился о спинку дивана.
Смертельные случаи с детьми
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