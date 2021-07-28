Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відео

Ситний обід обійдеться в близько 150 гривень. Колаж "Сьогодні"
У курортній Кирилівці Запорізької області можна добре пообідати, витративши при цьому близько ста гривень. Низькі ціни виставляють кафе, у яких їжа відразу виставлена на прилавках і в холодильниках.
Про харчування розповів відпочивальник в YouTube-каналі ZBS Travel.
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Скільки коштує обід
У вуличному кафе чоловік взяв два набори по чотири страви і заплатив за них 110 і 170 гривень. Перший набір – суп, пельмені, гуляш, м'ясо, у другому був плов, гречка з котлетою і відбивною, відбивна під сиром і салат.
На відео видно, що цього цілком вистачить для ситного обіду. Якщо ж ви їсте не так багато, то обід вам обійдеться в близько 100 гривень.
Де ще можна поїсти?
Їжу пропонують і на пляжі. Люди ходять з кошиками з різними продуктами. Крім традиційної кукурудзи продають самос – по 35 гривень за штуку. Грубо кажучи – це листкове тісто з фруктами.
При цьому вибираючи місце для обіду варто бути обережним – на вулиці спека і продуктами з відкритих прилавків легко отруїтися.
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