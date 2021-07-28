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Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відео

28 липня 2021 9:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Відпочивальникам слід бути обережними, адже на вулиці спека і частина продуктів на відкритому повітрі швидко псується

Ситний обід обійдеться в близько 150 гривень. Колаж "Сьогодні"

Ситний обід обійдеться в близько 150 гривень. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області можна добре пообідати, витративши при цьому близько ста гривень. Низькі ціни виставляють кафе, у яких їжа відразу виставлена на прилавках і в холодильниках.

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Про харчування розповів відпочивальник в YouTube-каналі ZBS Travel.

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Скільки коштує обід

У вуличному кафе чоловік взяв два набори по чотири страви і заплатив за них 110 і 170 гривень. Перший набір – суп, пельмені, гуляш, м'ясо, у другому був плов, гречка з котлетою і відбивною, відбивна під сиром і салат.

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На відео видно, що цього цілком вистачить для ситного обіду. Якщо ж ви їсте не так багато, то обід вам обійдеться в близько 100 гривень.

Перший і другий набір страв. Колаж "Сьогодні"

Де ще можна поїсти?

Їжу пропонують і на пляжі. Люди ходять з кошиками з різними продуктами. Крім традиційної кукурудзи продають самос – по 35 гривень за штуку. Грубо кажучи – це листкове тісто з фруктами.

При цьому вибираючи місце для обіду варто бути обережним – на вулиці спека і продуктами з відкритих прилавків легко отруїтися.

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