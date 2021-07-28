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Дешевой еды хватает. Сколько стоит обед в Кирилловке – видео

28 июля 2021 9:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Отдыхающим следует быть осторожными, ведь на улице жара и часть продуктов на открытом воздухе быстро портится

Сытный обед обойдется в около 150 гривен. Коллаж "Сегодня"

Сытный обед обойдется в около 150 гривен. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области можно хорошо пообедать, потратив при этом около ста гривен. Низкие цены выставляют кафе, в которых еда сразу выставлена на прилавках и в холодильниках.

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О питании рассказал отдыхающий в YouTube-канале ZBS Travel.

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Сколько стоит обед

В уличном кафе мужчина взял два набора по четыре блюда и заплатил за них 110 и 170 гривен. Первый набор – суп, пельмени, гуляш, мясо, во втором был плов, гречка с котлетой и отбивной, отбивная под сыром и салат.

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На видео видно, что этого вполне хватит для сытного обеда. Если же вы едите не так много, то обед вам обойдется в около 100 гривен.

Первый и второй набор блюд. Коллаж "Сегодня"

Где еще можно поесть?

Еду предлагают и на пляже. Люди ходят с корзинами с разными продуктами. Кроме традиционной кукурузы продают самосы – по 35 гривен за штуку. Грубо говоря – это слоеное тесто с фруктами.

При этом выбирая место для обеда стоит быть осторожным – на улице жара и продуктами с открытых прилавков легко отравится.

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