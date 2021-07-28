Дешевой еды хватает. Сколько стоит обед в Кирилловке – видео

Сытный обед обойдется в около 150 гривен. Коллаж "Сегодня"
В курортной Кирилловке Запорожской области можно хорошо пообедать, потратив при этом около ста гривен. Низкие цены выставляют кафе, в которых еда сразу выставлена на прилавках и в холодильниках.
О питании рассказал отдыхающий в YouTube-канале ZBS Travel.
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Сколько стоит обед
В уличном кафе мужчина взял два набора по четыре блюда и заплатил за них 110 и 170 гривен. Первый набор – суп, пельмени, гуляш, мясо, во втором был плов, гречка с котлетой и отбивной, отбивная под сыром и салат.
На видео видно, что этого вполне хватит для сытного обеда. Если же вы едите не так много, то обед вам обойдется в около 100 гривен.
Где еще можно поесть?
Еду предлагают и на пляже. Люди ходят с корзинами с разными продуктами. Кроме традиционной кукурузы продают самосы – по 35 гривен за штуку. Грубо говоря – это слоеное тесто с фруктами.
При этом выбирая место для обеда стоит быть осторожным – на улице жара и продуктами с открытых прилавков легко отравится.
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