google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

Голі танці в нічному клубі Кирилівки не оцінили поліцейські. Копи взялися за справу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 серпня, 11:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У клубі влаштували конкурс на найбільш сексуальний танець, але учасники ледь не влаштували оргію. У поліції вже спілкуються з працівниками закладу
У поліції готуються відкрити справу за фактом хуліганства. Колаж "Сьогодні"
У поліції готуються відкрити справу за фактом хуліганства. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області поліцейські відреагували на оголені танці в одному з нічних клубів. Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Реклама

Про це повідомлили в Мелітопольському управлінні поліції, пише mv.org.ua.

Читайте також:

Правоохоронці встановили, що розпусний конкурс провели ще 16-17 липня, проте заяв і повідомлень не надходило аж до 12 серпня. Про інцидент дізналися, коли відео вже стало вірусним у Мережі.

Зараз поліцейські проводять роботу з працівниками розважального закладу щодо коректної поведінки відпочивальників. Порушення кваліфікували як хуліганство, скоро цю інформацію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що сталося?

Реклама

В одному з нічних клубів відвідувачі занадто буквально зрозуміли конкурс на найбільш сексуальний танець і влаштували на танцполі ледь не оргію. І все заради призу – пляшки горілки.

На відео видно, що учасники роздягалися догола і імітували статевий акт на очах у інших відпочивальників.

Також читайте інші новини Кирилівки:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Підсумки
У тренді
Тести на Сьогодні
Показати більше
Історії про спорт
Більше історій
психологія азарту
Більше порад
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-2019 в Україні
1263 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Спитай у лікаря
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Визит Зеленського до Байдена у Вашінгтон
Докладніше
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кейт Вінслет для LA Times
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Де збірна України?
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Гороскоп на серпень
Для всіх знаків зодіаку
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти