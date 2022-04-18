Арестович пояснив, чому заклик Марченко щодо обміну Медведчука залишається без відповіді

Медведчук ще потрібен слідчим органам України

Арестович заявив, що поки Медведчука обмінювати не планують/Фото: колаж: "Сьогодні"

Затриманого нардепа Віктора Медведчуканайближчим часом не обмінюватимуть, хоч би як закликала до цього дружина арештанта Оксана Марченко.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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За словами Арестовича, не так просто в принципі запустити процедуру, а ще Медведчук потрібен слідчим органам України.

"По-перше, він ще не все розповів. Звичайно ж (він почав розповідати — ред.), життя ж складна штука, як не розповідати", — зазначив Арестович.

Крім того, радник глави ОП розвінчав міф російських пропагандистів про нібито тортури Медведчука – всі процедури по затриманому проходять в рамках правового поля. Та й вибивати зізнання з самого депутата зовсім не потрібно, зазначає Арестович, адже його оточення вельми балакуче.

"Крім Медведчука затримали дуже багато людей Медведчука. А їм приховувати вже в принципі нічого. У них вже зовсім інший інтерес життєвий. І ось вони говорять по повній. Медведчук вже може мовчати, з їхніх історій вже стає ясно", — стверджує чиновник.

Пропозиція щодо обміну Медведчука все ще відкрита

Все ще чинна пропозиція влади України щодо обміну голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, якого суд відправив до СІЗО. Київ чекає на реакцію у відповідь від Москви та пропозицій щодо обмінного фонду на обвинуваченого в держзраді політика.

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"Ми готові обміняти Медведчука на українських військових, або на що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", – заявив президент України Володимир Зеленський.

Судячи з висловлювання президента, поки що жодної відповіді від Москви щодо можливого обміну не надходило.

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