Єрмак назвав блефом відведення військ РФ з України

Заяви РФ про те, що вони нібито відводять свої війська за деякими напрямками, не відповідає дійсності

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не бачить відведення військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не відводить своїх військ за окремими напрямами фронту, як заявлялося раніше. Про це в інтерв'ю CNN заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми вважаємо, що вони змінили стратегію та плани. Але це, на жаль, не означає закінчення війни. Я можу сказати, що ситуація залишається досить важкою. Особливо це стосується гуманітарної сфери", – сказав він.

За його словами, зараз дуже важка ситуація в Маріуполі, де люди помирають без їжі і води, а російські війська не дозволяють їм залишити місто. Він порівняв катастрофу в Маріуполі із блокадою Ленінграда під час Другої світової війни".

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Глава ВП зазначив, що позиція Києва ясна та прозора – зупинити війну.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Ми хочемо, щоб російські війська були виведені з нашої території. Ми наполягаємо, щоб було відкрито гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя", – сказав Єрмак.

Відведення військ

29 березня окупанти розпочали виведення своїх окремих підрозділів. У напрямку Броварів російські військові намагалися утримати раніше зайняті позиції і не робили активних дій. Президент США Джо Байден заявив, що не бачить дій того, що Росія відводить свої війська від Київської та Чернігівської областей. Він хоче побачити, чи дотримується РФ те, що пропонує.

Пентагон також не вірить у відведення військ, вони вважають, що російські війська передислокуються .

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У Генштабі заявили також про перегрупування ворога на Слобожанському та Донецькому напрямках . У той же час на Волинському напрямку істотних змін у складі та становищі окупантів не зафіксовано.

Ситуація у Маріуполі