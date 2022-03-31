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Ермак назвал блефом отвод войск РФ из Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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31 марта, 13:35
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Заявления РФ о том, что они якобы отводят свои войска по некоторым направлениям, не соответствует действительности
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не видит отвод войск
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не видит отвод войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не отводит свои войска по отдельным направлениям фронта, как заявлялось ранее. Об этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает окончание войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно это касается гуманитарной сферы", – сказал он.

По его словам, в данный момент очень тяжелая ситуация в Мариуполе, где "люди умирают без еды и воды, а российские войска не разрешают им покинуть город. Он сравнил катастрофу в Мариуполе с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны".

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Глава ОП отметил, что позиция Киева ясна и прозрачна – остановить войну.

"Мы хотим остановить эту войну. Мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – сказал Ермак.

Отвод войск

29 марта оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений. В направлении Броваров российские военные пытались удержать ранее занятые позиции и не производили активных действий. Президент США Джо Байден заявил, что не видит действий того, что Россия отводит свои войска от Киевской и Черниговской областей. Он хочет увидеть, соблюдает ли РФ то, что предлагает.

Пентагон также не верит в отвод войск, они считают, что российские войска передислоцируются.

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В Генштабе заявили также о перегруппировке врага на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупантов не зафиксировано.

Ситуация в Мариуполе

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