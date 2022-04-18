Генштаб: Оккупанты проводят штурмовые действия в районе морского порта Мариуполя

Противник активизировал наступление на некоторых направлениях

Оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем. / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжаются 54-е сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению России. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Основные усилия оккупантов сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой да Луганской областей и удержании ранее захваченной территории. В частности, фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Кроме этого, в Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.

"Захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Планируется их использование для поддержания боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года", – указали в Генштабе.

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

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На Слобожанском направлении группировка оккупантов, в состав которой входят отдельные подразделения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов, продолжает частично блокировать Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковых армий Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. В Генштабе ожидают продолжения попыток наступления на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково.

В районе непосредственной близости от государственной границы с Украиной – на территории Белгородской области – отмечается развертывание вертолетных площадок.

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На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупантов продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также на установлении полного контроля над Мариуполем.

В то же время противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

В Генштабе заявили, что продолжаются бои за Мариуполь. Враг предпринимает штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобугском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области и ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка – безуспешно.

Кроме этого, корабельные группировки противника в акваториях Черного да Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.

"Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров", – указали в Генштабе.

Напомним, представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что Россия сосредоточила в Черном море не менее 36 крылатых ракет "Калибр" на пяти носителях.

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