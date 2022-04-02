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Италия готова стать гарантом безопасности Украины

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2 апреля, 14:51
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Уже четыре страны пообещали нашей стране подписать договор о безопасности Украины – премьер Италии отметил прогресс в переговорах в Стамбуле
Италия станет гарантом безопасности Украины
Италия станет гарантом безопасности Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме Турции, Великобритании и Германии, выступить гарантом нейтралитета Украины согласилась и Италия. Страна готова подписать новый международный договор о безопасности для нашей страны после окончания войны. Этот документ предложила украинская сторона на очередном раунде переговоров с РФ.

Об этом сказал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, пишет La Repubblica.

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По его словам, Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец войне с помощью санкций, страна никогда не отказывалась от дипломатического канала.

"Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины" - сказал дипломат.

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре:

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  • Главное требование Украины о гарантиях безопасности идентично статье 5-й НАТО. Речь идет о том, что если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, она будет требовать за 3 дня проведения консультаций и оказания помощи, дипломатической или военной. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковость и безъядерность.
  • У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории.
  • Имея такие гарантии, аналогичные ст. 5 НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС.
  • Процедуру организуют в соответствии с законом об общенациональном референдуме. Он не может работать в условиях военного положения. Если все стороны примут такую позицию, будет отвод войск, возвращение людей – тогда и будет референдум.

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