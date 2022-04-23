"Кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя" – Арахмія

Представник української делегації на переговорах із РФ та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що російських окупантів треба брати в полон, щоб потім мати обмінний фонд.
Про це він повідомив у Facebook.
"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавна мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін", – написав Арахмія".
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За його словами, за сучасних боїв артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче, тому "маємо проблеми з поповненням обмінного фонду".
Він також зазначив, що питанням обміну полонених займається спеціальний центр при СБУ.
Обмін
- 19 квітня було проведено новий обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. То був п'ятий обмін полоненими.
- Кого змогли обміняти цього разу, поки що невідомо. 31 березня, наприклад, стало відомо, що всі легендарні захисники острова Зміїний живі. Їхні особи встановлені і імовірно вони знаходяться у полоні в окупованому Криму.
- Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. З російського полону звільнили 30 українців, Серед яких 8 цивільних. Також з полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантів та погрози.
- 13 квітня президент Зеленський запропонував обміняти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на захисників та мирних жителів заблокованого Маріуполя. Банкова чекає відповіді з Кремля досі.