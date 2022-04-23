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"Кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя" – Арахмія

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23 квітня, 13:38
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Питанням обміну полонених займається спеціальний центр при СБУ
Росіян треба брати в полон
Росіян треба брати в полон / Фото: Колаж: Сьогодні

Представник української делегації на переговорах із РФ та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що російських окупантів треба брати в полон, щоб потім мати обмінний фонд.

Про це він повідомив у Facebook.

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"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавна мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін", – написав Арахмія".

За його словами, за сучасних боїв артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче, тому "маємо проблеми з поповненням обмінного фонду".

Він також зазначив, що питанням обміну полонених займається спеціальний центр при СБУ.

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Обмін

  • 19 квітня було проведено новий обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. То був п'ятий обмін полоненими.
  • Кого змогли обміняти цього разу, поки що невідомо. 31 березня, наприклад, стало відомо, що всі легендарні захисники острова Зміїний живі. Їхні особи встановлені і імовірно вони знаходяться у полоні в окупованому Криму.
  • Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. З російського полону звільнили 30 українців, Серед яких 8 цивільних. Також з полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантів та погрози.
  • 13 квітня президент Зеленський запропонував обміняти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на захисників та мирних жителів заблокованого Маріуполя. Банкова чекає відповіді з Кремля досі.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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