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Макрон пообещал эмбарго, Шольц – крупнейшую армию в Европе: цитаты лидеров за 31 мая

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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31 мая, 22:21
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Западные лидеры продолжают хотеть победы над Путиным
Все говорят о нефтяных санкциях, но они пока не введены / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Все говорят о нефтяных санкциях, но они пока не введены / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные лидеры хотят и международного преступника Владимира Путина победить руками украинцев, и санкции обещают ввести, но к вечеру у них опять ничего не получилось.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты 31 мая.

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Нужна победа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что демократический мир просто обязан победить сверхдержаву РФ.

"Если Европа и свободный мир проиграют это сражение, проиграют эту войну, мы больше не будем в безопасности, поскольку мы всегда будем под угрозой и шантажом со стороны Путина. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти), но он представляет грубую силу, а Россия является сверхдержавой, и если в конце концов Украина выживет как суверенное государство, это наша единственная цель и причина, почему мы поддерживаем Украину всеми возможными путями. Это будет наша победа", – резюмировал польский политик.

Ускользающие санкции

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поторопилась сообщить о достигнутой договоренности по шестому пакету санкций.

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"Прошлой ночью мы наконец договорились о 6-м пакете санкций ЕС, включая запрет на импорт российской нефти. Важен шаг к дальнейшему разрушению военной машины Путина. Мы не остановимся на этом. Поскольку война и преступления России против Украины продолжаются, мы должны продолжать изолировать Кремль", – отметила Кая Каллас.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС достигнуто. Это сразу охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – заверил и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже пообещал новые санкции.

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"Россия делает выбор продолжить войну в Украине. Как европейцы, объединенные и солидарные с украинским народом сегодня вечером мы принимаем новые санкции. Мы решили приостановить импорт российской нефти на 90% к концу 2022 года", – сказал французский лидер.

Мечты Шольца

А канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что у него будет самая большая армия в Европе.

"Германия вскоре будет иметь самую большую регулярную армию в Европе в рамках НАТО", – заверил немецкий политик.

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Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

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