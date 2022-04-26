Москва відчуває поразку в Україні: головні заяви влади за 26 квітня

У Кремлі розуміють, що можливостей відмовити світ від допомоги Україні більше немає

Москва розуміє програш у війні з Україною. Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні 62-й день повномасштабний війни з Росією. Окупанти продовжують наступ на сході нашої країни, більшість країн світу підтримують Україну, а Москва, розуміючи, що програє у битвах, починає загрожувати ядерною зброєю та світовою війною.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 26 квітня.

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Президент України підбив підсумки 61-ої доби війни проти Росії

У ніч проти 26 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян і заявив, що почався вже третій місяць війни України за незалежність.

"24 лютого більшість у світі не вірила, що ми вистоємо більше тижня. Дехто говорив – три дні. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер усе це знають", – заявив глава держави.

Президент наголосив, що більшість країн світу підтримують нашу країну та погоджуються з тим, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки та доля демократичної системи.

"Буча, Бородянка, Гостомель, Охтирка, Чернігів та Суми, Ізюм, Харків, Волноваха, Золоте, Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасна та Маріуполь. Ракетами по Одесі та Краматорську, Житомиру, Львову, Кременчуку та Кривому Розі. Росія показала, що вона хоче і може принести Європі насправді", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що за два місяці війни російські окупанти використали проти українців понад 1100 ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерії.

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"Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста та села на пекло. Частину українських міст та громад знищили прямо до каміння. Але так нічого й не добилися. І не доб'ються", – заявив президент.

Він також додав, що тимчасово окуповані українські міста так і не підкорилися ворогові.

"Ніде російські військові не побачили навіть крихти підтримки, на яку вони так сильно розраховували. Але вони побачили, що це зовсім інша держава. Вони побачили, що тут зовсім інші люди. Люди, які впевнені в собі. Які вірять у свою державу. Які вміють поважати інших, тому що поважають себе, які не хочуть брати чужого, але не віддадуть нічого свого, які захищатимуть кожне місто, кожну вулицю, кожне поле.. Уроки історії добре відомі. програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш", – наголосив Зеленський.

Росія почала усвідомлювати свій програш у війні з Україною

Москва почала усвідомлювати свій програш у війні проти України, тож зараз загрожує Третьою світовою війною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Куліба на своїй сторінці у Тwitter.

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За його словами, у Кремлі розуміють, що можливостей відмовити світ від допомоги Україні більше немає. Саме ця причина того, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про "реальну" небезпеку Третьої світової.

"Це тільки означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, щоб ми перемогли та захистили європейську та глобальну безпеку", – написав міністр.

Між Росією та Заходом цивілізована прірва

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цивілізаційну безодню загрози глави МЗС РФ Сергія Лаврова застосувати ядерну зброю.

"Поки що в одній частині світу Ілон Маск купує Twitter у перервах між запуском ракет у космос, на іншому боці океану російський міністр загрожує світові ядерною війною, а в соцмережах вводиться цензура. Цивілізаційна прірва", – написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Окупанти б'ють по всій лінії зіткнення

У районі Великої Олександрівки Херсонської області українські військові знищили 70 російських окупантів та склад з боєприпасами. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 26 квітня.

Зазначається, що також підрозділи російських військ зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

"На Донецькому та Таврійському напрямах росіяни переміщують пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення. Противник має вогневий вплив на позиції наших військ з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з даними Генштабу ЗСУ, у районах Брянської, Курської та Білгородської областей, що межують з Україною, ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти у прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

Тим часом ЗСУ вразили десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети. На території Донецької та Луганської областей відбили шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку.

Втрати російських окупантів становлять 22 100 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 22 100 солдатів та 918 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 22 100 осіб;

танків – 918 одиниць;

бойових броньованих машин – 2308 одиниць;

артилерійських систем – 416 одиниць;

РСЗВ – 149 одиниць;

коштів ППО – 69 одиниць;

літаків – 184 одиниці;

вертольотів – 154 одиниці;

автотехніки – 1643 одиниць;

кораблів/катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 205 одиниць;

спецтехніки – 31 одиниця;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські війська розпочали наступ у Запорізькій області. Близько 10 тисяч ворожих солдатів рухаються на південь у напрямку Гуляйполя.

Крім того, ми інформували, що понад 608 дітей постраждали в Україні через збройної агресії Російської Федерації . 217 дітей загинули та понад 391 дістали поранення.

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