Москва чувствует поражение в Украине: главные заявления властей за 26 апреля

В Кремле понимают, что возможностей отговорить мир от помощи Украине больше нет

Москва осознает проигрыш в войне с Украиной. Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине 62-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление на востоке нашей страны, большинство стран мира поддерживают Украину, а Москва, понимая, что проигрывает в сражениях, начинает угрожать ядерным оружием и мировой войной.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 26 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 61-х суток войны против России

В ночь на 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что начался уже третий месяц войны Украины за независимость.

"24 февраля большинство в мире не верили, что мы выстоим больше недели. Кое-кто говорил – три дня. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину – выигрышная. А теперь все это знают", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что большинство стран мира поддерживают нашу страну и соглашаются с тем, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности и судьба демократической системы.

"Буча, Бородянка, Гостомель, Ахтырка, Чернигов и Сумы, Изюм, Харьков, Волноваха, Золотое, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Мариуполь. Ракетами по Одессе и Краматорску, Житомиру, по Львову, Кременчугу и Кривому Рогу. Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что за два месяца войны российские оккупанты использовали против украинцев более 1100 ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерии.

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"Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо к камням. Но так ничего и не добились. И не добьются", – заявил президент.

Он также добавил, что временно оккупированные украинские города так и не подчинились врагу.

"Нигде российские военные не увидели даже крохи поддержки, на которую они так сильно рассчитывали. Но они увидели, что это совсем другое государство. Они увидели, что здесь совсем другие люди. Люди, уверенные в себе. Которые верят в свое государство. Которые умеют уважать других, потому что уважают себя. Которые не хотят брать чужого, но не отдадут ничего своего. Которые будут защищать каждый город, каждую улицу, каждое поле. Уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь", – подчеркнул Зеленский.

Россия начала осознавать свой проигрыш в войне с Украиной

Москва начала осознавать свой проигрыш в войне против Украины, поэтому сейчас угрожает Третьей мировой войной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Тwitter.

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По его словам, в Кремле понимают, что возможностей отговорить мир от помощи Украине больше нет. Именно это причина того, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о "реальной" опасности Третьей мировой.

"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – написал министр.

Между Россией и Западом цивилизованная пропасть

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал цивилизационной бездной угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова применить ядерное оружие.

"Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в соцсетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть", – написал Подоляк на своей странице в Тwitter.

Оккупанты бьют по всей линии столкновения

В районе Большой Александровки Херсонской области украинские военные уничтожили 70 российских оккупантов и склад с боеприпасами. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 26 апреля.

Отмечается, что также подразделения российских войск понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

"На Донецком и Таврическом направлениях россияне перемещают пункты управления поближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения", – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным Генштаба ВСУ, в граничащих с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей враг усилил охрану границы и пунктов пропуска, проводит инженерное оборудование позиций. Российские оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.

Тем временем ВСУ поразили десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатых ракеты. На территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Потери российских оккупантов составляют 22 100 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 22 100 солдат и 918 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 22 100 человек;

танков – 918 единиц;

боевых бронированных машин – 2308 единиц;

артиллерийских систем – 416 единиц;

РСЗО – 149 единиц;

средств ПВО – 69 единиц;

самолетов – 184 единицы;

вертолетов – 154 единицы;

автотехники – 1643 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 единиц;

спецтехники – ​​31 единица;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч вражеских солдат движутся на юг в направлении Гуляйполя.

Кроме того, мы информировали, что более 608 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. 217 детей погибли и более 391 получили ранения.

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