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Обіцянки Путіна – це суцільна брехня: головні заяви влади за 7 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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7 червня, 13:51
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Словам президента РФ та офіційних представників Кремля не можна вірити
Путін запевняв, що Росія атакує військові об'єкти, але загинуло десятки тисяч цивільних. Фото: колаж "Сьогодні"
Путін запевняв, що Росія атакує військові об'єкти, але загинуло десятки тисяч цивільних. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 104-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк та готують наступ на Ізюм, але світ не повинен звикнути до війни в Україні.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 7 червня.

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Президент України підбив підсумки 103-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян в ніч на 7 червня і розповів, що провів переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і президентом Польщі Анджеєм Дудою про оборонну підтримку України.

"Це обов'язкова тема для кожного з моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко та не відкладають своїх рішень", – наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що готується до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати нашій державі необхідну підтримку.

"Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на хвилину. Щоб не зменшувалась увага до України, нашої боротьби за свободу, кожен і кожна повинні продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби. Чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю", – сказав президент.

Розповів Зеленський і про ситуацію на фронті.

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"Наші герої не здають позиції у Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. Російська армія намагається задіяти на Донбасі напрям, але 103-й день – і український Донбас стоїть. Стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також", – заявив Зеленський.

Світ не повинен звикати до війни в Україні

Світ не повинен звикати до війни Росії проти України, інакше вона ніколи не закінчиться. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю американському телеканалу АВС, передає прес-служба Офісу президента.

"Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, то ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважні, слухайте правду", – закликала дружина глави держави.

Зеленська також висловила впевненість, що українці переможуть у війні. Але зараз наші громадяни переживають жахливі трагедії.

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Олена Зеленська: "Світ не повинен звикати до війни Росії проти України"
Олена Зеленська: "Світ не повинен звикати до війни Росії проти України"

Обіцянкам Кремля не можна вірити

Словам Путіна та офіційних представників Росії не можна вірити. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

Росія запевняла, що не планує нападати на Україну, але почала війну. Росія запевняла, що атакує військові об'єкти, але загинули десятки тисяч цивільних. Росія божиться, що не хоче продовольчої кризи, але знищує українські зернові термінали. Хтось реально ще зважає на обіцянки Кремля?" – написав Подоляк.

Окупанти штурмують Северодонецьк і готуються до наступу на Ізюм та Слов'янськ

Станом на ранок 7 червня російські окупанти готуються до наступу на Ізюм та Слов'янськ. Вони намагаються просунутися у напрямку населених пунктів Долгеньке та Долина. При цьому солдати РФ зазнають величезних втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушеваха. З метою уточнення становища наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку із застосуванням БПЛА", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Северодонецькому та Бахмутському напрямках.

"Окупанти продовжують штурм міста Северодонецьк. Наші воїни завдають противнику втрати. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли та відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти", – розповіли у Генштабі.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0": загроза з Білорусі, кораблі Росії готові завдавати чергових ракетних ударів із Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ важким озброєнням, у Северодонецьку тривають бої.

Втрати російських окупантів становлять 31360 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 31 360 солдатів та 1390 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31360 (+110) осіб ліквідовано;
  • танків – 1390 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 3416 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 694 (+4) од.;
  • РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;
  • засоби ППО – 96 (+0) од.;
  • літаків – 212 (+1) од.;
  • вертольотів – 177 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2);
  • крилатих ракет – 125 (+0);
  • кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 (+10) од.;
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Нагадаємо, голова Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив, що поки російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. У районі Білогорівки противник використовує ДРГ. До того ж ЗСУ відобразили штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового.

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Дані на 10:30 7 червня
1
Особовий склад 31360
Особовий склад
2
Танки 1390
Танки
3
ББМ 3416
ББМ
4
Артилерія 694
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 177
Гелікоптери
9
БПЛА 553
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2405
Транспорт
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Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

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