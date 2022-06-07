Обещания Путина – это сплошная ложь: главные заявления властей за 7 июня

Словам президента РФ и официальных представителей Кремля нельзя верить

Путин уверял, что Россия атакует военные объекты, но погибли десятки тысяч гражданских. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 104-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и готовят наступление на Изюм, но мир не должен привыкнуть к войне в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 7 июня.

Реклама

Президент Украины подвел итоги 103-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 7 июня и рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой об оборонной поддержке Украины.

"Это обязательная тема для каждого из моих переговоров. И я благодарен тем нашим партнерам, которые действуют быстро и не откладывают свои решения", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что готовится к новой волне обращений и общению с политическими и экспертными сообществами мира для того, чтобы гарантировать нашему государству необходимую поддержку.

"Это постоянный процесс – сохранение внимания, и его нельзя останавливать ни на минуту. Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о происходящем. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", – сказал президент.

Рассказал Зеленский и об обстановке на фронте.

Реклама

"Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои. Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния. Российская армия пытается задействовать на Донбасском направлении дополнительные силы, но 103-й день – и украинский Донбасс стоит. Стоит крепко. Делаем все для обороны и на Запорожском направлении, на Николаевском тоже. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает мощное давление оккупантов и защищает наше государство", – заявил Зеленский.

Мир не должен привыкать к войне в Украине

Мир не должен привыкать к войне России против Украины, иначе она не закончится никогда. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью американскому телеканалу АВС, передает пресс-служба Офиса президента.

"Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит вы в зоне русской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду", – призвала супруга главы государства.

Зеленская также высказала уверенность, что украинцы победят в войне. Но сейчас наши граждане переживают ужасные трагедии.

Реклама

Елена Зеленская: "Мир не должен привыкать к войне России против Украины" / Фото: Офис Президента Украины

Обещаниям Кремля нельзя верить

Словам Путина и официальных представителей России нельзя верить. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Россия уверяла, что не собирается нападать на Украину, но начала войну. Россия уверяла, что атакует военные объекты, но погибли десятки тысяч гражданских. Россия божится, что не хочет продовольственного кризиса, но уничтожает украинские зерновые терминалы. Кто реально еще учитывает обещания Кремля?" – написал Подоляк.

Оккупанты штурмуют Северодонецк и готовятся к наступлению на Изюм и Славянск

По состоянию на утро 7 июня российские оккупанты готовятся к наступлению на Изюм и Славянск. Они пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. При этом солдаты РФ несут огромные потери. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушеваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

"Оккупанты продолжают штурм города Северодонецк. Наши воины наносят противнику потери. На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты", – рассказали в Генштабе.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0": угроза из Беларуси, корабли России готовы наносить очередные ракетные удары с Черного моря, враг атакует Славянск тяжелым вооружением, в Северодонецке продолжаются бои.

Потери российских оккупантов составляют 31 360 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 31 360 солдат и 1390 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 360 (+110) человек ликвидировано;

танков ‒ 1390 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед.;

артиллерийских систем – 694 (+4) ед.;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;

средства ПВО – 96 (+0) ед.;

самолетов – 212 (+1) ед.;

вертолетов – 177 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед.;

специальной техники – 53 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что пока российские оккупанты штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе Белогоровки противник использует ДРГ. К тому же ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.

Читайте также: