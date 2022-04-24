Обстріли "Азовсталі" та три виходи з війни для Кремля. Головні заяви влади за 24 квітня

Українські чиновники та військові розповіли про останні події в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада 24 квітня вітала українців зі святом Великодня і говорила про атаки на Маріуполь. Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви урядовців.

Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Великодня. Глава держави привітав усіх зі святом та закликав берегти одне одного.

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"На Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб збулася наша велика мрія – це ще один Великий день – день, коли в Україні настане великий світ. А з ним – вічна згода та процвітання. З вірою та впевненістю я вітаю всіх вас зі святом Великдень. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!" – сказав Зеленський.

Триває жорсткий обстріл "Азовсталі"

Російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі, попри те, що президент РФ Володимир Путін раніше заявив про нібито "припинення штурму" заводу. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Окупанти намагаються рухатися у бік Слов'янська та Краматорська. Жорсткі бої відбуваються у Рубіжному, Попасній, Маріуполі. Минулої доби, 23 квітня, загарбники "поливали" снарядами завод "Азовсталь".

Втрати загарбників

Генеральний штаб Збройних сил України звітував, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 21 800 осіб;

танків – 873 одиниць;

бойових броньованих машин – 2238 одиниць;

артилерійських систем – 408 одиниць;

РСЗВ – 147 одиниць;

засобів ППО – 69 одиниць;

літаків – 179 одиниць;

вертольотів – 154 одиниці;

автомобільної техніки – 1557 одиниці;

кораблів/катерів – 8 одиниць;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;

спеціальної техніки – 28;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Також військове командування повідомляє, що Збройні сили України повністю звільнили від окупантів та відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини.

В Україні через війну загинуло 213 дітей

Станом на ранок 24 квітня 213 дітей загинуло та понад 389 поранено за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що 1500 навчальних закладів пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл Збройними силами РФ. 102 із них повністю зруйновані.

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Арестович розповів про три виходи з війни для Кремля

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав виходи з війни в Україні для Москви. При цьому Україна має таких виходів два, вважає він.

За словами Арестовича, варіанти Кремля – це переговори (після провалу операції на сході), або позиційна війна, або мобілізація. При цьому для Києва радник голови ВП передбачає такі варіанти: переговори або "винесення вперед ногами російського угруповання з України".

Також Арестович заявив, що Росія хоче влаштувати на 9 травня парад українських полонених на окупованих територіях. Це серйозне порушення Женевської конвенції.

"Це злочин – знущатися так з полонених, дуже серйозне порушення Женевської конвенції та всіх правил війни. Але Росія хоче на це піти, підтримати свої "падаючі штани", – зазначив він.

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