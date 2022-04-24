Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Обстріли "Азовсталі" та три виходи з війни для Кремля. Головні заяви влади за 24 квітня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 11:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські чиновники та військові розповіли про останні події в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада 24 квітня вітала українців зі святом Великодня і говорила про атаки на Маріуполь. Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви урядовців.

Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Великодня. Глава держави привітав усіх зі святом та закликав берегти одне одного.

Реклама

"На Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб збулася наша велика мрія – це ще один Великий день – день, коли в Україні настане великий світ. А з ним – вічна згода та процвітання. З вірою та впевненістю я вітаю всіх вас зі святом Великдень. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!" – сказав Зеленський.

Триває жорсткий обстріл "Азовсталі"

Російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі, попри те, що президент РФ Володимир Путін раніше заявив про нібито "припинення штурму" заводу. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Окупанти намагаються рухатися у бік Слов'янська та Краматорська. Жорсткі бої відбуваються у Рубіжному, Попасній, Маріуполі. Минулої доби, 23 квітня, загарбники "поливали" снарядами завод "Азовсталь".

Втрати загарбників

Генеральний штаб Збройних сил України звітував, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно склали:

Реклама
  • особового складу – близько 21 800 осіб;
  • танків – 873 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
  • артилерійських систем – 408 одиниць;
  • РСЗВ – 147 одиниць;
  • засобів ППО – 69 одиниць;
  • літаків – 179 одиниць;
  • вертольотів – 154 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1557 одиниці;
  • кораблів/катерів – 8 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
  • спеціальної техніки – 28;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Також військове командування повідомляє, що Збройні сили України повністю звільнили від окупантів та відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини.

В Україні через війну загинуло 213 дітей

Станом на ранок 24 квітня 213 дітей загинуло та понад 389 поранено за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що 1500 навчальних закладів пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл Збройними силами РФ. 102 із них повністю зруйновані.

Реклама

Арестович розповів про три виходи з війни для Кремля

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав виходи з війни в Україні для Москви. При цьому Україна має таких виходів два, вважає він.

За словами Арестовича, варіанти Кремля – це переговори (після провалу операції на сході), або позиційна війна, або мобілізація. При цьому для Києва радник голови ВП передбачає такі варіанти: переговори або "винесення вперед ногами російського угруповання з України".

Також Арестович заявив, що Росія хоче влаштувати на 9 травня парад українських полонених на окупованих територіях. Це серйозне порушення Женевської конвенції.

"Це злочин – знущатися так з полонених, дуже серйозне порушення Женевської конвенції та всіх правил війни. Але Росія хоче на це піти, підтримати свої "падаючі штани", – зазначив він.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 квітня
1
Особовий склад 21 800
Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39770.01

Binance Coin (BNB)

404.3

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.49

Theta (THETA)

3.14

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти