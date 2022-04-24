Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Обстрелы "Азовстали" и три выхода из войны для Кремля. Главные заявления властей за 24 апреля

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 11:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские чиновники и военные рассказали о последних событиях в Украине
Война в Украине продолжается 60-й день
Война в Украине продолжается 60-й день / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти 24 апреля поздравляли украинцев с праздником Пасхи и говорили об атаках на Мариуполь. Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления чиновников.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Пасхи. Глава государства поздравил всех с праздником и призвал беречь друг друга.

Реклама

"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день – день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание. С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – сказал Зеленский.

Продолжаются жесткие обстрелы "Азовстали"

Российские оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о якобы "прекращении штурма" завода. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Оккупанты пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Жесткие бои происходят в Рубежном, Попасной, Мариуполе. За прошедшие сутки, 23 апреля, захватчики "поливали" снарядами завод "Азовсталь".

Потери захватчиков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля. Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

Реклама
  • личного состава – около 21 800 человек;
  • танков – 873 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 238 единиц;
  • артиллерийских систем – 408 единиц;
  • РСЗО – 147 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 179 единица;
  • вертолетов – 154 единиц;
  • автомобильной техники – 1 557 единицы;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальной техники – 28;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Также военное командование сообщает, что Вооруженные силы Украины полностью освободили от оккупантов и восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

В Украине из-за войны погибли 213 детей

По состоянию на утро 24 апреля 213 детей погибли и более 389 ранены за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил Офис Генпрокурора. Цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе Генпрокурора отметили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Вооруженными силами РФ. 102 из них полностью разрушены.

Реклама

Арестович рассказал о трех выходах из войны для Кремля

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал выходы из войны в Украине для Москвы. При этом у Украины таких выходов два, считает он.

По словам Арестовича, варианты Кремля – это либо переговоры (после провала операции на востоке), либо позиционная война, либо мобилизация. При этом для Киева советник главы ОП предусматривает такие варианты: переговоры или же "вынос вперед ногами российской группировки из Украины".

Также Арестович заявил, что Россия хочет устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях. Это серьезное нарушение Женевской конвенции.

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39770.01

Binance Coin (BNB)

404.3

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.49

Theta (THETA)

3.14

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять