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Окупанти змінили тактику війни в Україні: головні заяви влади за 2 липня

Павло Заяць Павло Заяць
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2 липня, 13:06
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Росія займається відкритим і цілеспрямованим терором проти українців
Окупанти використовують ракетні атаки, щоб посіяти паніку в Україні
Окупанти використовують ракетні атаки, щоб посіяти паніку в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти перейшли до тактики прямого знищення мирного населення крилатими ракетами. Захід надасть Києву систему ППО NASAMS, яка покращить захист України від атак РФ.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 2 липня.

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Зеленський відреагував на ракетні атаки Росії

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл селища Сергіївка в Одеській області крилатими ракетами цілеспрямованим терором.

"Три ракети по звичайному житловому будинку. По дев'ятиповерхівці, в якій ніхто не ховав жодного озброєння, жодної військової техніки, жодних боєприпасів – що завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти та чиновники. Це був простий будинок, де жили прості люди. Зруйнована також цим ударом база відпочинку – цілком типова для приморської території. Це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якась помилка чи випадкове влучення ракети", – оцінив те, що сталося, президент України.

Президент анонсував постачання систем ППО в Україну

Також Зеленський подякував США і особисто Джо Байдену за оголошений новий пакет підтримки для України, який містить системи ППО NASAMS.

"Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 мільйонів доларів і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари. Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", – зазначив президент.

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Подоляк розповів, як РФ змінила тактику війни

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія переходить до нової концепції війни, що включає в себе терор проти мирного населення України.

"Сьогодні маємо атаку на Одесу, де є загиблі. Росія змінила тактику. Вона зараз атакує потужніше крилатими ракетами наші міста. З військового погляду вони, як з'ясувалося, воювати не дуже якісно вміють. Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії", – заявив він.

Арестович сказав, чи повернуться ЗСУ на острів Зміїний

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України навряд чи поставлять свій гарнізон на звільненому від російських окупантів остріві Зміїний.

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"Збройні сили України навряд чи Зміїний займатимуть. Ймовірно, ми прилетимо туди, позначимо якийсь прапор. І то, я сумніваюся, що це потрібно робити, тому що нам своя Чорнобаївка не потрібна", – сказав він.

Він додав, що звільнення Зміїного не означає відновлення можливості транзиту з українських портів.

Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Станом на 2 липня на Харківському напрямку підрозділи супротивника зосереджують зусилля на сковуванні дій ЗСУ та недопущенні подальшого просування.

На Донбасі противник обстрілював українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії.

За даними Гештабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 02.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано;
  • танків – 1582 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць;
  • артилерійських систем – 800 (+4) одиниць;
  • РСЗВ – 246 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 105 (+0) одиниць;
  • літаків – 217 (+0);
  • вертольотів – 186 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8);
  • крилатих ракет – 144 (+1);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) одиниць;
  • спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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1
Особовий склад 35870
Особовий склад
2
Танки 1582
Танки
3
ББМ 3737
ББМ
4
Артилерія 800
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 186
Гелікоптери
9
БПЛА 653
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
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