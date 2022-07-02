Оккупанты изменили тактику войны в Украине: главные заявления властей за 2 июля

Россия занимается открытым и целенаправленным террором против украинцев

Оккупанты используют ракетные атаки, чтобы посеять панику в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты перешли к тактике прямого уничтожения мирного населения крылатыми ракетами. Запад предоставит Киеву систему ПВО NASAMS, которая улучшит защиту Украины от атак РФ.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 2 июля.

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Зеленский отреагировал на ракетные атаки России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел поселка Сергеевка в Одесской области крылатыми ракетами целенаправленным террором.

"Три ракеты по обычному жилому дому. По девятиэтажке, в которой никто не прятал никакое вооружение, никакую военную технику, никакие боеприпасы – что всегда рассказывают о таких ударах российские пропагандисты и чиновники. Это был простой дом, где жили простые люди. Разрушена также этим ударом база отдыха – совершенно типичная для приморской территории. Это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какая-то ошибка или случайное попадание ракеты", – оценил произошедшее президент Украины.

Президент анонсировал поставки систем ПВО в Украину

Также Зеленский поблагодарил США и лично Джо Байдена за объявленный новый пакет поддержки для Украины, содержащий системы ПВО NASAMS.

"Зенитный ракетный комплекс, существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такой поставки. В общей сложности этот пакет весит 820 миллионов долларов и, кроме NASAMS, содержит также боеприпасы для артиллерии и радары. Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", – отметил президент.

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Подоляк рассказал, как РФ изменила тактику войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия переходит к новой концепции войны, включающей в себя террор против мирного населения Украины

"Сегодня имеем атаку на Одессу, где есть погибшие. Россия изменила тактику. Она сейчас атакует мощнее крылатыми ракетами наши города. С военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не очень качественно умеют. Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на определенные уступки России", – заявил он.

Арестович сказал, вернутся ли ВСУ на остров Змеиный

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины вряд ли поставят свой гарнизон на освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный.

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"Вооруженные силы Украины вряд ли Змеиный будут занимать. Вероятно, мы прилетим туда, обозначим каким-то флагом. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна", – сказал он.

Он добавил, что освобождение Змеиного не означает возобновление возможности транзита из украинских портов.

Генштаб доложил о ситуации на фронте

По состоянию на 2 июля на Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий ВСУ и недопущении дальнейшего продвижения.

На Донбассе противник обстреливал украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии.

По данным Гештаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 до 02.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано;

танков – 1582 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц;

артиллерийских систем – 800 (+4) единиц;

РСЗО – 246 (+0) единиц;

средств ПВО – 105 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 186 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8);

крылатых ракет – 144 (+1);

кораблей/катеров – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) единиц;

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.