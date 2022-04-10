Окупанти намагаються захопити Маріуполь та рекордно атакують Дніпропетровську область: ситуація в Україні 10 квітня

Також російські окупанти шукають "нацистів" та прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоб замісти сліди

Російські окупанти запустили ракети по Дніпропетровщині та блокують Маріуполь. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються повністю захопити Маріуполь і водночас замітають сліди злочину у місті. Крім того, РФ може повторити наступ на Чернігівську область. Також бойовики Росії завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини за ранок 10 квітня.

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РФ завдає авіаудари по Маріуполю і намагається захопити центр міста

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ у районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем. Також солдати РФ роблять спроби покращити тактичне становище своїх підрозділів на Миколаївському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у положенні та діяльності військ противника не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

У Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста. Реклама

На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав. Втратив ротну тактичну групу особового складу та техніки.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів. Реклама

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території РФ (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було знищено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.

У Маріуполі окупанти вбивають людей та фотографуються з тілами

У Маріуполі триває зачистка. Російські окупанти шукають "нацистів", а також прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоб замісти сліди. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"По-перше, це пошук "нацистів". Нацист у розумінні росіян – це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту. Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", – зазначив Андрющенко.

За його словами, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. У такий спосіб загарбники замітають сліди.

"Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих у районі Садків Кальміуськооо району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – наголосив радник мера Маріуполя.

Він додав, що також зачистка – це частина примусової мобілізації чоловіків до армії "ДНР". Примусом та залякуванням чоловіків заганяють "під рушницю".

"І наостанок щодо кадиривців, що в місті. Вони – частина підрозділу Росгвардіі. Що вкотре доказує, що всі їхні бої або проти мирного населення, або проти пустих будівель в глибокому тилу", – підсумував Андрющенко.

Чернігівська область готова до нового наступу РФ, їм буде важко

Малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо відбудеться, то українські військові дадуть відсіч. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в інтерв’ю "Суспільному".

Чаус зазначив, що не готовий говорити про те, що війна на Чернігівщині завершилася.