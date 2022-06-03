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Звідки на Україну готується новий напад і чому "росіяни обісруться у війні з НАТО"?

Заспокійлива стаття
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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3 червня, 06:56
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Відповідаємо на ці запитання за допомогою бойового офіцера, який знає ворога "наживо". Без військового експерта та генерала теж не обійшлося. Заспокоюємо. Не нагнітаємо!
Лукашенко розуміє, що своїм наказом щодо наступу на Україну може підписати смертний вирок для себе.
Лукашенко розуміє, що своїм наказом щодо наступу на Україну може підписати смертний вирок для себе. / Фото: Колаж: Сьогодні

В останні дні особливо активно почали говорити про можливість нового наступу РФ на півночі України, тобто через Сумщину та Чернігівщину – на Київ, куди люди почали активно повертатися. Чи буде він, коли і звідки?

Ми подивилися на ситуацію очима (і мисленням) трьох сторін, які мають безпосереднє відношення до інформації та ситуації на фронті: короткий аналіз від військового експерта, бойового офіцера та генерала, який командує обороною Києва.

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Що каже військовий експерт

Олег Жданов в ефірі марафону FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24":

Можливість повторного наступу російських військ на Київ я оцінюю рівною нулю. Чому? Тому що та кількість військ, яку РФ збирає вздовж Чернігівської та Сумської області, настільки мала, що її буде достатньо лише для розвідки боєм...

А як же Білорусь?

Ще у березні активно обговорювався можливий напад на Україну військ Білорусі. Схоже, що історія повторюється.

Як передає телеграм-канал Беларускі Гаюн, підтверджуючи свої спостереження фото та відео, зараз триває активне перекидання техніки до кордонів з Україною. А Лукашенко вже заявив про початок військових навчань з 22 червня. І тут більше лякає навіть не сама "вусата картопля" з його армією, а дата.

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З огляду на те, що Росія напала на Україну 24 лютого – у день народження НСДАП (партія нацистів Німеччини), буде шалено символічно, якщо Путін піде на Київ ще й 22 червня – як його "ідейні натхненники" 81 рік тому. Усім відоме дивна прихильність Путіна до "нестандартних" дат.

До того ж, зараз російській армії потрібна оперативна пауза, щоб підтягнути резерви на півдні та сході України і просунутися далі. І вступ у війну 60-тисячної армії Білорусі (або її частини) їм у цьому допоможе.

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Але Лукашенко не дарма "тягне путіна за хвост". Він розуміє, що це може поховати його самого.

Якщо Лукашенко накаже про наступ, максимум протягом місяця Путін його ліквідує, і тоді Білорусь автоматично перейде до складу Союзної держави, – каже військовий експерт Олег Жданов.

Як кажуть, "чик-чирик" – і нема.

Докладне пояснення – у відео:

Що каже бойовий офіцер

Ми поспілкувалися із заступником командира однієї з бойових частин, офіцером-артилеристом ЗСУ, який зараз б'ється з військами РФ у реальних, а не теоретичних боях (саме тому він попросив не називати його).

- Думаю, новий напад на Київ зараз малоймовірний, – каже наш співрозмовник. – Вони на сході сильно зав'язли. Поки там не закінчать, наступати ніде не будуть.

Я думаю, "наступ на Київ" – це маневр, що відволікає увагу. Як і з Придністров'ям було: погомоніли-пошуміли і заспокоїлися.

У РФ складнощі по людях та важкому озброєнню. А ще потрібно утримувати фронт довжиною 500 км на сході та 140 км на півдні. Іти на Київ зараз не реально.

- А якщо Білорусь таки вплутається?

- Не вірю. Лукашенко – боягуз. Він як був головою колгоспу, так і залишився. Якщо він не наказав наступати в більш сприятливих умовах (середина березня), то тепер... Ні.

Хіба що технікою допоможе Путіну. Є відомості, що Білорусь поступово передає свої танки РФ.

Про російську "армаду Гудеріана"

- У Росії проблеми не лише з людьми, а й з технікою?

- Ну, якщо вони знімають із зберігання Т-62… Так, у 60-ті роки минулого століття це був непоганий танк. Але зараз… До того ж, фото цих танків, які ми бачили, говорять про те, що вони не мають "активної броні". Тобто навіть РПГ-7 (ручний протитанковий гранатомет. – Авт.) зможе ефективно із ним боротися. А у нас їх багато.

/ Фото: Українська Вікіпедія/FB

Системи зв'язку в цих танках – складно уявити там щось сучасне. Старенькі радіостанції, які давно знято з озброєння. Та й навряд чи вони працюють – там цінні метали використовувалися, начальники складів, напевно, покрали давно.

Те саме з системою управління вогнем, яка включає далекомір. А в ньому теж дорогоцінні метали. Як показує практика, лише 20% радянських далекомірів працюють .

- А скільки у них танків у запасі?

- На зберіганні – близько 10 тисяч. Але з урахуванням вищеописаних проблем вони матимуть змогу ввести в експлуатацію не більше 2 тисяч одиниць. Але і для цього потрібно чимало часу. Не дні та навіть не тижні, а місяці.

А ми маємо проти них щонайменше 25 тисяч різних протитанкових засобів. Цілком вистачить, щоб зупинити цю "армаду Гудеріана".

Сильне та слабке місце ворога

- У чому сильне їхнє місце?

- Найнебезпечніша артилерія. Її у них багато. Боєприпасів багато. І підготовка особового складу непогана. Саме завдяки арті вони мають успіхи. Штурм Сєвєродонецька тому підтвердження.

У нас менше артилерії та боєприпасів. Але ми в обороні. А вони наступають, у результаті втрат більше у них.

- А найслабше їхнє місце?

- Взаємодія військ на полі бою. Арта стріляє вдень і вночі, але це часто мало пов'язане з тими тактичними завданнями, які вирішує піхота.

- А чому так?

- Піхота наступає сама по собі, бо їхні командири не виявляють ініціативи, у них немає мотивації. Вони не ризикують, не імпровізують… Їм сказали – наступаємо туди, ось вони тупо туди і наступають. А це легко прогнозується.

У піхотному бою найважливіше – задум бою, а відпрацьовує його піхотний командир та його штаб. Під нього мають бути ув'язані дії арти, авіації, тилів тощо. І все чітко в часі… На щастя, у них так не працює…

Чи можлива партизанська війна

- Україна – партизанський край. Чи віриш у можливість успішної війни підрозділів тероборони? Адже літо, "зеленка"...

- На сході та у південних регіонах це не пройде. Там лісів майже немає. А ось із боку Білорусі, Сумської області, якщо полізуть знову, може спрацювати.

Адже тербати формуються з місцевих, які знають свій район, людей, усі гірки-пагорки...

"З НАТО зовсім обосруться"

- Віриш, що Росія може поперти і далі на Європу?

– Думаю, 2-3 роки їм буде не до цього. Вони з нашою армією буксують, а з НАТО зовсім обісруться.

- Знаю, що ти був із натовцями на навчаннях. Чи реально – сильні фахівці?

- Мінус у них один – немає бойового досвіду, тож мислять шаблонно, теоретично. Але свою справу знають чудово, техніка вся в ідеальному стані. Але як вони можуть показати себе на полі реального бою – тут прогнозувати не беруся.

Думка генерала, що обороняє Київ

Голова Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов:

Якщо дивитися на Брянську та Курську області, поки що фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Проте знаємо, що РФ може використати і територію Білорусі.

Ми щодня стежимо за діями супротивника. І готуємось до його зустрічі. Загроза існуватиме, допоки ми не переможемо...

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