Пєсков заявив, що по переговорах м'яч на боці України: ось що відповів Подоляк

"Сьогодні" розповідає подробиці

Дмитро Пєсков зробив нову заяву про переговори з Україною – Михайло Подоляк відповів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії знову заговорили про переговори з Україною. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія на переговорах передала Україні проєкт документа з чіткими формулюваннями. На що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що не слід використовувати тих чи інших російських спікерів як ньюсмейкерів.

"Сьогодні" розповідає подробиці.

Реклама

Що сказав Пєсков?

"Українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі, вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо на відповідь", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше спікер МЗС країни-терориста Марія Захарова заявила, що там нібито й так очікували "непослідовності" України під час переговорів. За версією Захарової, українські делегати то погоджувалися, то відмовлялися приїжджати на зустріч.

"Тут уже не те що "довіряй і перевіряй" – тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає", – поскаржилася речниця МЗС РФ.

Що відповів Подоляк?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що не слід використовувати тих чи інших російських спікерів як ньюсмейкерів. Набагато краще спиратися лише на офіційні повідомлення української сторони.

"Оскільки росіяни занадто часто використовують публічні заяви лише як елемент обов'язкового тиску. Навіщо їм підігрувати? Щодо власне переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. Зокрема щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. Зокрема і політико-юридичного характеру", – прокоментував Подоляк.

Переговори з агресором