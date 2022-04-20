Пєсков заявив, що по переговорах м'яч на боці України: ось що відповів Подоляк

У Росії знову заговорили про переговори з Україною. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія на переговорах передала Україні проєкт документа з чіткими формулюваннями. На що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що не слід використовувати тих чи інших російських спікерів як ньюсмейкерів.
"Сьогодні" розповідає подробиці.
Що сказав Пєсков?
"Українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі, вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо на відповідь", — заявив Пєсков.
Нагадаємо, раніше спікер МЗС країни-терориста Марія Захарова заявила, що там нібито й так очікували "непослідовності" України під час переговорів. За версією Захарової, українські делегати то погоджувалися, то відмовлялися приїжджати на зустріч.
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"Тут уже не те що "довіряй і перевіряй" – тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає", – поскаржилася речниця МЗС РФ.
Що відповів Подоляк?
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що не слід використовувати тих чи інших російських спікерів як ньюсмейкерів. Набагато краще спиратися лише на офіційні повідомлення української сторони.
"Оскільки росіяни занадто часто використовують публічні заяви лише як елемент обов'язкового тиску. Навіщо їм підігрувати? Щодо власне переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. Зокрема щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. Зокрема і політико-юридичного характеру", – прокоментував Подоляк.
Переговори з агресором
- Переговори України та Росії про припинення війни йдуть дуже важко через те, що у РФ вкрай неінтелектуальна політична та військова еліта.
- Зараз Росія дотримується традиційної тактики тиску на переговори між українською та російською делегаціями щодо припинення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому разі, бо люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. Глава держави зазначив, що не можна упускати можливості дипломатичного вирішення питання про мир. Але складно домовлятися з людьми, які катували український народ.
- Росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів, які Україна має виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їхні ультиматуми не буде.
- Арестович заявляв, що після скандалу зі звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені Росія, звинувативши Україну у провокації, заявила про загрозу зриву переговорів. Проте саме Москва сьогодні максимально зацікавлена у тому, щоб переговори відбулися. Враховуючи невиграшне становище російських військ на полі бою та постійний санкційний тиск на РФ, Кремль гостро потребує укладання угоди з Україною.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська переконана, що її країна має брати участь у переговорах щодо відновлення миру в Україні. Вона зазначила, що Білорусь має бути учасником переговорного процесу, бо з її території запускають ракети по Україні.