Песков заявил, что по переговорам мяч на стороне Украины: вот что ответил Подоляк

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Дмитрий Песков сделал новое заявление о переговорах с Украиной - Михаил Подоляк ответил. Фото: коллаж "Сегодня"

В России снова заговорили о переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия на переговорах передала Украине проект документа с четкими формулировками. На что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров.

"Сегодня" рассказывает подробности.

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Что сказал Песков?

"Украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", — заявил Песков.

Напомним, ранее спикер МИД страны-террориста Мария Захарова заявила, что там якобы и так ожидали "непоследовательности" Украины в ходе переговоров. По версии Захаровой, украинские делегаты то соглашались, то отказывались приезжать на встречу.

"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — пожаловалась спикер МИД РФ.

Что ответил Подоляк?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров. Гораздо лучше опираться только на официальные сообщения украинской стороны.

"Потому что россияне слишком часто используют публичные заявления только как элемент обязательного давления. Зачем им подыгрывать? Что касается собственно переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои преложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", – прокомментировал Подоляк.

Переговоры с агрессором