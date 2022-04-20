Песков заявил, что по переговорам мяч на стороне Украины: вот что ответил Подоляк

В России снова заговорили о переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия на переговорах передала Украине проект документа с четкими формулировками. На что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров.
"Сегодня" рассказывает подробности.
Что сказал Песков?
"Украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", — заявил Песков.
Напомним, ранее спикер МИД страны-террориста Мария Захарова заявила, что там якобы и так ожидали "непоследовательности" Украины в ходе переговоров. По версии Захаровой, украинские делегаты то соглашались, то отказывались приезжать на встречу.
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"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — пожаловалась спикер МИД РФ.
Что ответил Подоляк?
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров. Гораздо лучше опираться только на официальные сообщения украинской стороны.
"Потому что россияне слишком часто используют публичные заявления только как элемент обязательного давления. Зачем им подыгрывать? Что касается собственно переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои преложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", – прокомментировал Подоляк.
Переговоры с агрессором
- Переговоры Украины и России о прекращении войны идут очень тяжело из-за того, что у РФ крайне неинтеллектуальная политическая и военная элита.
- В данный момент Россия придерживается традиционной тактики давления на переговоры между украинской и российской делегациями о прекращении войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ.
- Россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.
- Арестович заявлял, что после скандала со зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене Россия, обвинив Украину в провокации, заявила об угрозе срыва переговоров. Однако именно Москва сегодня максимально заинтересована в том, чтобы переговоры состоялись. Учитывая невыигрышное положение российских войск на поле боя и постоянное санкционное давление на РФ, Кремль остро нуждается в заключении соглашения с Украиной.
- Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская убеждена, что ее страна должна участвовать в переговорах по восстановлению мира в Украине. Она отметила, что Беларусь должна быть участником переговорного процесса, потому что с ее территории запускают ракеты по Украине.