Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Подоляк: Позиція України на переговорах із Росією на 90% залежить від ЗСУ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 22:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови Офісу президента заявив, що країна може отримати більше
Михайло Подоляк зазначив, що через деякий час Україна отримає якісніші переговорні позиції.
Михайло Подоляк зазначив, що через деякий час Україна отримає якісніші переговорні позиції. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

На 90% переговорні позиції України залежать від Збройних сил України, оскільки саме вони й формують позицію.

Про це повідомив під час телемарафоні на українському телебаченні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Реклама

Переговори з РФ

За словами Подоляка, чим більш ефективними будуть ЗСУ, наносячи російській армії потужних ударів, тим більше в України буде "прагматична позиція".

"Якщо вони будуть сильно відтискати РФ, можемо отримати більше, ніж пропонуємо сьогодні", – сказав він.

Окремо радник голови ОП заявив, що влада розуміє, що Україна є в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік:

"Ми дотримуємося цієї формули, тому що президент є гарантом територіальної цілісності України, яка включає в себе кордони, визнані світом на 1991 рік, коли Україна отримала незалежність. Щодо того куди і як можуть відійти російські війська – саме про це і йде справа, коли ми говоримо з російською делегацією. Вони мають залишити нашу територію на момент вторгнення в Україну. Після цього вже розпочинають працювати переговорні групи".

Михайло Подоляк зазначив, що не можна вести повноцінні переговори, а тим більше домовитися про конкретний договір про завершення війни, якщо на території держави перебувають збройні формування іншої країни.

Реклама

"Вони мають лишити нашу країну, вийти туди, звідки вони починали агресію, і лише тоді можна говорити про решту питань. Воно так і буде. Щоб ми мали більш позитивні та конструктивні переговорні позиції – і щоб вони адекватно все сприймали, – мають працювати дуже потужно ЗСУ Я вважаю, що через деякий час отримаємо більш якісні переговорні позиції для української сторони", – заявив він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на переговорах із Росією Україна хоче отримати конкретику. За його словами, наша країна на сьогодні виступає ініціатором перегляду правил контурів безпеки та з ініціативою змінити підхід до того, як потрібно врегулювати подібні конфлікти.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 2 квітня
1
Особовий склад 17800
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артилерія 317
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 100
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1236
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46144.1

Binance Coin (BNB)

442.58

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

125.32

Theta (THETA)

4.09

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.48

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти