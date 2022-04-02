Подоляк: Позиція України на переговорах із Росією на 90% залежить від ЗСУ

Радник голови Офісу президента заявив, що країна може отримати більше

Михайло Подоляк зазначив, що через деякий час Україна отримає якісніші переговорні позиції. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

На 90% переговорні позиції України залежать від Збройних сил України, оскільки саме вони й формують позицію.

Про це повідомив під час телемарафоні на українському телебаченні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Переговори з РФ

За словами Подоляка, чим більш ефективними будуть ЗСУ, наносячи російській армії потужних ударів, тим більше в України буде "прагматична позиція".

"Якщо вони будуть сильно відтискати РФ, можемо отримати більше, ніж пропонуємо сьогодні", – сказав він.

Окремо радник голови ОП заявив, що влада розуміє, що Україна є в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік:

"Ми дотримуємося цієї формули, тому що президент є гарантом територіальної цілісності України, яка включає в себе кордони, визнані світом на 1991 рік, коли Україна отримала незалежність. Щодо того куди і як можуть відійти російські війська – саме про це і йде справа, коли ми говоримо з російською делегацією. Вони мають залишити нашу територію на момент вторгнення в Україну. Після цього вже розпочинають працювати переговорні групи".

Михайло Подоляк зазначив, що не можна вести повноцінні переговори, а тим більше домовитися про конкретний договір про завершення війни, якщо на території держави перебувають збройні формування іншої країни.

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"Вони мають лишити нашу країну, вийти туди, звідки вони починали агресію, і лише тоді можна говорити про решту питань. Воно так і буде. Щоб ми мали більш позитивні та конструктивні переговорні позиції – і щоб вони адекватно все сприймали, – мають працювати дуже потужно ЗСУ Я вважаю, що через деякий час отримаємо більш якісні переговорні позиції для української сторони", – заявив він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на переговорах із Росією Україна хоче отримати конкретику. За його словами, наша країна на сьогодні виступає ініціатором перегляду правил контурів безпеки та з ініціативою змінити підхід до того, як потрібно врегулювати подібні конфлікти.

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