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"Путін не повинен виграти війну". Головне з заяви G7 за підсумками зустрічі із Зеленським

Павло Заяць Павло Заяць
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9 травня, 09:23
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Президент обговорив з учасниками G7 військову допомогу Україні та нові санкції проти РФ
Зеленський провів переговори з учасниками G7
Зеленський провів переговори з учасниками G7 / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку президента України Володимира Зеленського та засудили вторгнення РФ. У G7 зобов'язалися посилити санкції проти Росії, відмовитися від закупівель російської нафти та газу, а також збільшити фінансову допомогу Україні.

Тау заяву за підсумками онлайн-переговорів лідерів країн G7 із президентом Володимиром Зеленським 8 травня оприлюднила прес-служба Білого дому.

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Зокрема, автори заяви висловили скорботу про мільйони жертв нацизму та висловили повагу тим, хто "заплатив найвищу ціну за поразку націонал-соціалістичного режиму, включаючи західних союзників та Радянський Союз".

"Через 77 років президент Путін та його режим вирішили вторгнутися в Україну в неспровокованій агресивній війні проти суверенної країни. Його дії ганьблять Росію та історичні жертви її народу. Своїм вторгненням в Україну та діями в ній з 2014 року Росія порушила заснований на правилах міжнародний порядок, зокрема, Статут ООН, створений після Другої світової війни", – йдеться в заяві.

Зеленському пообіцяли підтримку

Лідери G7 запевнили Володимира Зеленського у своїй підтримці.

Зеленський, у свою чергу, наголосив на твердій рішучості України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Він заявив, що кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військ та техніки з усієї її території та забезпечення здатності захистити себе в майбутньому.

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За словами президента, Україна розраховує на допомогу в галузі оборонного потенціалу, а також у галузі швидкого та ефективного відновлення економіки та забезпечення економічної та енергетичної безпеки.

"Ми продовжимо нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжимо підтримувати Україну у захисті її мереж від кібератак та будемо розширювати нашу співпрацю, зокрема у сфері інформаційної безпеки. Ми і надалі підтримуватимемо Україну в підвищенні її економічної та енергетичної безпеки", – йдеться у заяві.

У G7 нагадали, що з початку війни надали та пообіцяли додаткову підтримку у розмірі понад 24 млрд доларів на 2022 рік.

"Найближчими тижнями ми збільшимо нашу колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та надати базові послуги своєму населенню, а також розробимо варіанти – працюючи з українською владою та міжнародними фінансовими установами – для підтримки довгострокових відновлення та реконструкції", – зазначили у пресслужбі Білого дому.

Учасники "Сімки" готові не шкодувати зусиль "для притягнення президента Путіна, творців та співучасників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка у Білорусі, до відповідальності" .

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"Ми також засуджуємо спроби Росії замінити демократично обрані українські органи місцевого самоврядування нелегітимними... Ми продовжимо протидіяти російській стратегії дезінформації, яка навмисно маніпулює світовою, зокрема російською, громадськістю в надії приховати провину російського режиму в цій війні". Наш безпрецедентний пакет скоординованих санкцій вже значно ускладнив агресивну війну Росії", – наголосили члени G7.

У заяві також наголошується, що члени "Сімки" рішуче налаштовані" не дати президенту Путіну виграти свою війну проти України".

Чим G7 допоможе Україні

Учасники G7 колективно зобов'язалися вжити таких заходів:

  • 1. Поступово знижувати залежність від російських енергоносіїв, зокрема шляхом поетапного припинення чи заборони імпорту російської нафти, щоб дати світові час для забезпечення альтернативних поставок.
  • 2. Вжити заходів, "щоб заборонити чи іншим чином запобігти наданню ключових послуг, від яких залежить Росія". Це посилить ізоляцію РФ у всіх секторах її економіки.
  • 3. Вжити заходи проти російських банків, які є критичними для фінансової системи РФ.
  • 4. Боротьба із пропагандою російського режиму. Зазначається, що респектабельні приватні компанії не повинні приносити дохід режиму РФ або його філіям, які живлять російську військову машину.
  • 5. Буде посилено кампанію проти фінансової еліти та членів їхніх сімей, які підтримують Путіна. До списку санкцій будуть внесені додаткові особи.

Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Президент України Володимир Зеленський подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Перше – це зброя. Президент наголосив, що як і під час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.

Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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