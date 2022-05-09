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Виступ Зеленського на G7, повернення дипломатів США у Київ – чим запам'яталася минула доба

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 травня, 04:08
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До України завітали різноманітні топполітики світу
8 травня до України приїхали топполітики з різних країн світу.
8 травня до України приїхали топполітики з різних країн світу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Минула доба, 8 травня, запам'яталася українцям, зокрема, приїздами в нашу країну різноманітних топполітиків і виступом музикантів з U2 Боно та Едж у метро Києва. Нижче розповідаємо про все найцікавіше, що відбулося за день.

Виступ Зеленського

Під час зустрічі лідерів Великої сімки (G7) 8 травня у своєму віртуальному включенні президент України Володимир Зеленський подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

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Зокрема, президент наголосив, що як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Водночас він наголосив на важливості фінансової підтримки України зараз і відновлення після війни.

"Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – пояснив Зеленський.

Перша леді США в Ужгороді

Перша леді США Джилл Байден завітала з візитом в Ужгород і зустрілася там із першою леді України Оленою Зеленською.

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"Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США. Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємецьке", – зазначили в Закарпатській облраді.

Як зазначається, з міркувань безпеки візит Джилл Байден в Україну не анонсували, його тримали в якнайсуворішій таємниці.

Гостя з Німеччини

Крім цього, 8 травня до Києва прибула голова німецького Бундестагу Бербель Бас. Керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісса заявив, що вона "вшанує пам’ять усіх жертв Другої світової війни та націонал-соціалістичної тиранії та проведе політичні переговори".

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Також вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

"Для нас дуже важливі проголосовані в Бундестазі рішення для нашої країни. Сподіваємось на вашу підтримку і майбутнього членства України в ЄС. Дякую за візит", – зазначив президент.

Перемовини з Хорватією

Водночас Володимир Зеленський зустрівся і з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, з яким було обговорено посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни, а також інтеграцію України до ЄС і захист енергетичної свободи Європи.

Зустріч із президентом Стортингу Норвегії

Президент України зустрівся також і з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані.

"Обговорили посилення безпекової підтримки України. А також подальше зміцнення санкцій проти Росії. Дякуємо за оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з боку Норвегії", – зазначив президент.

Приїзд Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув із візитом до України. Зокрема, він відвідав Ірпінь, який вже більше як місяць звільнений від російських загарбників.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин зазначив, що Трюдо був вражений спаленими та зруйнованими будинками українців у місті під Києвом.

Джастін Трюдо в Ірпені. Фото: Олександр Маркушин
Джастін Трюдо в Ірпені. Фото: Олександр Маркушин

Дипломати США знову в Києві

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів повернулися до посольства у Києві. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Twitter посольства США в Києві також опублікували фото Крістіни Квін, яким підтвердили, що візит не буде тривалим і присвячений тільки 8 Травня.

Виступ U2 в метро Києва

Музиканти з U2 Боно та Едж приїхали в столицю України й дали мініконцерт на станції метро "Хрещатик". Відео з їхнього виступу тепер активно публікують у мережі та Telegram-каналах.

Виступ музикантів став справжньою несподіванкою для всіх, хто опинився на той момент у підземці. Про такий концерт нікому не було відомо. Також повідомляють, що легендарні музиканти піддавали жару на станції метро разом з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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