Виступ Зеленського на G7, повернення дипломатів США у Київ – чим запам'яталася минула доба

Минула доба, 8 травня, запам'яталася українцям, зокрема, приїздами в нашу країну різноманітних топполітиків і виступом музикантів з U2 Боно та Едж у метро Києва. Нижче розповідаємо про все найцікавіше, що відбулося за день.

Під час зустрічі лідерів Великої сімки (G7) 8 травня у своєму віртуальному включенні президент України Володимир Зеленський подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Зокрема, президент наголосив, що як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Водночас він наголосив на важливості фінансової підтримки України зараз і відновлення після війни.

Перша леді США Джилл Байден завітала з візитом в Ужгород і зустрілася там із першою леді України Оленою Зеленською.

Як зазначається, з міркувань безпеки візит Джилл Байден в Україну не анонсували, його тримали в якнайсуворішій таємниці.

Крім цього, 8 травня до Києва прибула голова німецького Бундестагу Бербель Бас. Керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісса заявив, що вона "вшанує пам’ять усіх жертв Другої світової війни та націонал-соціалістичної тиранії та проведе політичні переговори".

Також вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас Володимир Зеленський зустрівся і з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, з яким було обговорено посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни, а також інтеграцію України до ЄС і захист енергетичної свободи Європи.

Президент України зустрівся також і з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув із візитом до України. Зокрема, він відвідав Ірпінь, який вже більше як місяць звільнений від російських загарбників.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин зазначив, що Трюдо був вражений спаленими та зруйнованими будинками українців у місті під Києвом.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів повернулися до посольства у Києві. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Twitter посольства США в Києві також опублікували фото Крістіни Квін, яким підтвердили, що візит не буде тривалим і присвячений тільки 8 Травня.

Музиканти з U2 Боно та Едж приїхали в столицю України й дали мініконцерт на станції метро "Хрещатик". Відео з їхнього виступу тепер активно публікують у мережі та Telegram-каналах.

Виступ музикантів став справжньою несподіванкою для всіх, хто опинився на той момент у підземці. Про такий концерт нікому не було відомо. Також повідомляють, що легендарні музиканти піддавали жару на станції метро разом з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Not combat related, but U2's Bono has appeared in #Kyiv, #Ukraine giving a small concert on Ukraine's Day of Remembrance. pic.twitter.com/qOOFX9y1yG