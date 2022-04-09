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Ракетні системи від Бориса Джонсона та 15 тисяч безвісти зниклих під час війни: головні події 9 квітня

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 квітня, 22:18
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Голова МЗС Італії повідомив про повернення до Києва посла
Джонсон прилетів особисто підтримати Україну, яка зазнала необґрунтованої агресії РФ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Джонсон прилетів особисто підтримати Україну, яка зазнала необґрунтованої агресії РФ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

45-й день боротьби України зі зброєю за свою незалежність та територіальну цілісність приніс нам несподіваний візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, очікування широкомасштабного наступу російської армії на Донбас та нові різкі заяви міжнародних лідерів щодо дій Кремля.

Портал "Сьогодні" зібрав головні події 9 квітня.

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Високі гості

Вранці Київ відвідав федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, який заявив про надання нашій країні рятувальної техніки та посилення санкцій проти Росії.

Щойно австрійський гість залишив Банкову, туди прибув прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Його візит став несподіванкою для громадськості, оскільки з метою безпеки тримався в таємниці.

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Глава британського уряду висловив солідарність з Україною та пообіцяв допомоги стільки, скільки необхідно для перемоги над Росією.

"Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний наступ Росії", – повідомили в уряді Великої Британії.

Це озброєння буде виділено на додаток до оголошеного напередодні траншу військової техніки вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, який включає зенітні ракети Starstreak та протитанкову зброю. Як економічну допомогу наша країна отримає ще $500 млн у вигляді кредиту Світового банку для України.

45-й день війни

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ від 9 квітня, ворог продовжує підготовку для активізації своїх наступальних дій на сході України, щоб узяти повністю під свій контроль Донецьку та Луганську області. Російські окупанти завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах на всій території України та намагаються зломити опір у Маріуполі, де зазнають втрат.

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На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка.

Також повідомляється, що через ворожий обстріл у Лисичанську горить багатоповерхівка, АЗС та одне підприємство. Загалом у країні внаслідок обстрілів пошкоджено 307 закладів охорони здоров'я. Відомо, що внаслідок військових дій в Україні понад 15 тисяч мирних громадян вважаються зниклими безвісти.

Цивілізований світ із Україною

Світові лідери продовжують засуджувати дії Росії щодо мирних громадян України та висловлювати нам підтримку.

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, перебуваючи в Києві, заявив: "Буча – це місце, де сталися страшні злочини, і необхідно, щоб люди, члени ООН вивчили ці злочини, щоб почала міжнародна юстиція працювати над цим, щоб і кримінальна міжнародна юстиція поступово боролася із цими злочинами".

"Народ України виявляє величезну мужність. Вони заслуговують на все наше захоплення. І те, що їм потрібно – терміново, це наша підтримка", – також зазначила голова Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн, яка напередодні побувала у Києві з візитом та відвідала місце масового поховання жертв "російського світу" у Бучі.

Голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо написав з приводу повернення до Києва посла його країни: "Ми були останніми, хто покинув Київ, і ми будемо одними з перших, хто повернеться. Водночас ми маємо посилити дипломатичний тиск, щоб посадити Путіна за стіл переговорів та досягти припинення вогню".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після переговорів на Банковій сказав: "Сьогодні я зустрів свого друга президента Зеленського у Києві на знак непохитної підтримки народу України. Ми представляємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який свідчить про нашу відданість боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії".

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Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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