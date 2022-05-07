Ракетный удар по Одессе вызвал масштабный пожар: фото и видео

Одесские пожарные ликвидировали центр возгорания, к тушению пожара было привлечено 12 единиц техники

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрела Одессы крылатыми ракетами 7 мая возник масштабный пожар, к ликвидации которого были привлечены более полусотни пожарных.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Одесские огнеборцы ликвидировали пожар, возникший в результате ракетных обстрелов по Одессе. Сегодня, в 14:29, в Службу спасения поступило сообщение о том, что из-за попадания крылатых ракет – возник пожар. Спасатели работали по повышенному рангу вызова, так как была угроза распространение огня. В 15:27 пожар был ликвидирован на площади 900 м2. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

Также в ведомстве отметили, что от ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 61 пожарный.

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Оккупанты выпустили ракеты по Одессе и области

Российские оккупанты крылатыми ракетами 7 мая нанесли удар по Одесской области.

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук ракет было шесть, удар был нанесен со стратегической авиации.

"4 ракеты попали в объект инфраструктуры. 2 ракеты попали в разрушенную ранее взлетно-посадочную полосу. Информация о пострадавших уточняется", – рассказал он.

6 мая российские оккупанты также обстреливали ракетами Одесскую область, но сработала противовоздушная оборона

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российские войска активно готовятся к атаке на Одессу.