РФ начала наступление на Донбасс, но ей ничего не удастся: заявления властей за 19 апреля

Российские оккупанты начали вторую фазу войны в Украине, в их планах захватить восток страны

Прекращения огня не ожидается / Фото: Коллаж: Сегодня

Продолжается 55-й день войны России с Украиной. Армия РФ предприняла две попытки прорыва в Кременной и еще в одном небольшом городе на востоке страны. На Донбассе противник пытается атаковать позиции украинских военных уже более обдумано, нежели это было раньше

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 19 апреля.

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РФ не сбавляет темп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе оккупанты поменяли тактику ведения боя.

"На востоке и юге нашей страны оккупанты пытаются атаковать более продуманно, чем это было раньше. Сейчас российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, будем защищаться. Будем бороться. Российская армия не сбавляет темпа использования ракет против Украины. Хотя уже должна была бы осознать, что ей будет сложно восстановить ракетный запас в условиях уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже это. А когда будут закрыты еще и все лазейки, которые используются для обхода санкций, и введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным", – рассказал президент.

Взять Донбасс будет сложно

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты пытаются полностью захватить восток Украины. Однако у них это не получается.

"Рубежное, Попасная, Северодонецк. Они объявили, что взяли. На самом деле не взяли, там идут уличные бои. А Кременная — это задача отрезать эти населенные пункты от большой земли. Второе направление — они от Изюма радостно топают в направлении Славянска и Краматорска. Барвенково и так далее. Тысяч 25 войска, которые хотят радостно всех победить. Район Авдеевки, чтобы сомкнуться от Изюма", – рассказал Арестович.

ООН не верит в прекращение огня в Украине

Заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс считает, что о том, как будет развиваться ситуация в Украине зависит еще и от переговорного процесса с РФ. По его мнению, в ближайшие недели рассчитывать на остановку боевых действий не приходится.

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"Прекращение огня в гуманитарных целях в ближайшее время не предвидеться. Однако это может произойти через несколько недель — в зависимости от обстоятельств на фронте и переговоров", – отметил он.

Путь Украины в ЕС

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поделился хорошей новостью о том, что первая часть опросника для оценки способности Украины получить статус кандидата в члены ЕС уже заполнена и отправлена в Еврокомиссию.

Ситуация в Украине 19 апреля