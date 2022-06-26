Саммит G7 должен ответить на ракетные удары по Украине: главные заявления властей за 26 июня

Представители власти возмущены атаками на украинские города

Украинцев предупреждают, что ракетные удары по Киеву могут повториться / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия за последние сутки атаковала ракетами ряд городов Украины, утром 26 июня был нанесен удар по Киеву. В результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения, жилые дома получили разрушения. Представители властей сравнили армию РФ с террористами и призвали международное сообщество отреагировать.

Зеленский назвал цель российских ракетных ударов по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары России – "показуха" для устрашения украинцев, но это не повлияет на ход войны.

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"Это такой этап войны – сложный морально, сложный эмоционально. Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных границ этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте. Для этого России и нужны эти удары ракетами по городам всего государства, артиллерией и минометами по приграничным районам нашего государства, по приграничным районам Черниговской, Сумской областей, Харькову, Днепропетровской области", – заявил глава государства.

По его словам, это "не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также и очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей".

Кулеба ждет реакции G7 на ракетные обстрелы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил надежду, что страны G7 в ответ на ракетные обстрелы Украины усилят санкции против РФ и дадут Киеву больше оружия. Министр опубликовал фото пострадавшей под обстрелом в Киеве девочки.

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"Этот семилетний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Многие другие по всей Украине находятся под ударами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и дать больше тяжелого вооружения для Украины. Надо победить болезненный империализм России" , – отметил Кулеба.

Это 7 y.o. Russian kid был sleeping peacefully в Kyiv until Russian cruise missile blasted her home. Многие более Украиной являются под сильными. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia's sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) Июнь 26, 2022

Арестович не исключил новых ракетных атак

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев быть осторожными.

"Сегодня в течение дня могут еще работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами безопасности. Не говоря уже о других городах", – предупредил Арестович.

Подоляк сравнил РФ с "Хезболлой"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что армия России ничем не отличается от террористов.

"Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", которые уничтожают цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал – расплата", – отметил Подоляк.

Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" 🇷🇺 ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал – расплата. pic.twitter.com/7WRKnavu2w - Михаил Подоляк (@Podolyak_M) Июнь 26, 2022

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Российские оккупанты на Донбассе продолжают вести наступательные действия и пытаются окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска. Также враг продолжает наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1532 (+21) ед.;

боевых бронированных машин – 3659 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;

РСЗО – 243 (+2) ед.;

средств ПВО – 99 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 184 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) ед.;

крылатых ракет – 139 (+2) ед.;

корабли/катера – 14 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед;

специальной техники – 60 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.