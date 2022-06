Саммит G7 должен ответить на ракетные удары по Украине: главные заявления властей за 26 июня

Россия за последние сутки атаковала ракетами ряд городов Украины, утром 26 июня был нанесен удар по Киеву. В результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения, жилые дома получили разрушения. Представители властей сравнили армию РФ с террористами и призвали международное сообщество отреагировать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары России – "показуха" для устрашения украинцев, но это не повлияет на ход войны.

По его словам, это "не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также и очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил надежду, что страны G7 в ответ на ракетные обстрелы Украины усилят санкции против РФ и дадут Киеву больше оружия. Министр опубликовал фото пострадавшей под обстрелом в Киеве девочки.

Это 7 y.o. Russian kid был sleeping peacefully в Kyiv until Russian cruise missile blasted her home. Многие более Украиной являются под сильными. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia's sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x