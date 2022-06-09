"Слуга народу" хоче вкрай посилити відповідальність за держзраду – законопроєкт

До 15 років позбавлення волі додасться ще одне покарання

Верховна Рада. Колаж "Сьогодні"

До Верховної Ради внесено законопроєкт, який передбачає посилення покарання за державну зраду. У разі ухвалення цього законопроєкту зрадників позбавлятимуть громадянства України.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради.

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Що відомо

Законопроєкт має назву: "Проєкт Закону про внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу України про позбавлення громадянства України за державну зраду".

На даний момент у картці законопроєкту на сайті ВР немає ні тексту законопроєкту, ні пояснювальної записки або інших документів, які зазвичай там містяться, щоб можна було зрозуміти, що саме мають намір внести до статті 111 Кримінального кодексу. Проте вже зазначено, що документ передано на розгляд керівництву ВР.

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На даний момент Кримінальний кодекс передбачає, що зрада батьківщини карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Кому загрожує позбавлення паспорту

На жаль, зрадників батьківщини у нас нині багато.

Наприклад, наприкінці квітня голова Середино-Будської територіальної громади Сумської області був затриманий за фактом державної зради.

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ДБР розпочало розслідування за фактом держзради проти народного депутата України Олексія Ковальова, який перейшли на бік російських окупантів у захопленій Херсонській області.

Першим зрадником Батьківщини у цій війні став міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"). 27 лютого він оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули до його міста. Через день він передумав, але отримав підозру про держзраду і був затриманий.

У частково зайнятому російськими окупантами місті Ізюмі Харківської області наприкінці березня серед колаборантів опинилися колишні працівники міліції міста, а також ексмер Олександр Божков (Партія регіонів).

На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам командира та учасників загону самооборони. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Найвідоміший зрадник на сьогодні – колишній народний депутат Віктор Медведчук, який очікує на свій вирок у СІЗО.