У Краматорську загинуло 50 людей, а в Бучі знайшли братську могилу: головні події 8 квітня

Ворога вигнали із Сумської області, ЄС запровадив новий пакет санкцій

Серед загиблих на вокзалі у Краматорську п'ятеро дітей, у Бучі ексгумували 67 тіл / Колаж "Сьогодні"

На 44 добу війни влада Російської Федерації в черговий раз продемонструвала всьому світу, що людське життя у них абсолютно не цінується – окупанти зробили ракетний удар по українцям, що евакуювалися на вокзалі Краматорська. Генштаб України заявляє, що необхідно очікувати на масштабне вторгнення солдатів Володимира Путіна на Донбас.

Портал "Сьогодні" обрав найважливіше, що сталося сьогодні в Україні.

Реклама

Вбивство у Краматорську

Вранці російські фашисти здійснили удар із радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точкою-У" по вокзалу у Краматорську, де зібралися люди в очікуванні евакуації.

В результаті загинули щонайменше 50 людей. Поранення отримали 98 осіб, із них – 16 дітей. Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, тож постраждалих розпочали відвозити до інших міст регіону. "Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", – сказав мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Західні політики зі скорботою та обуренням сприйняли черговий нелюдський акт проти громадян України та вимагали запровадження нових санкцій проти Росії та її правлячого режиму.

Реклама

Проте українська влада продовжує евакуацію своїх громадян. Вирішено рятувати мешканців Краматорська та Донецької області за допомогою комунального транспорту.

Генштаб

Українська розвідка фіксує, що на Донецькому та Таврійському напрямах супротивник продовжує нарощувати свої війська. Окупанти не залишають спроб наступу у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк.

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії у районі населеного пункту Олександрівка. Наші захисники відбили усі атаки.

Реклама

Окупанти повністю вивели свої війська з території Сумської області у РФ.

За даними на ранок 8 квітня ЗСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць різної техніки РФ.

Бучанська різанина

В Україну прибули президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським вони побували в Бучі, де на власні очі побачили людей, убитих російськими окупантами.

Урсула фон дер Ляйєн і Жозеп Боррель на власні очі бачили жертв "російського миру" / Фото Reuters

У цей час у Бучі у присутності представників генеральної прокуратури України розпочалася ексгумація тіл із братської могили біля місцевої церкви Андрія Первозванного та всіх святих. Тут, за словами генпрокурора Ірини Венедиктової, були поховані комунальними службами міста мінімум 67 осіб.

Стало відомо, що під час місячної окупації Бучі російські "визволителі" розстріляли екс-нардепа Олександра Ржавського. Він був відомим прихильником "російського світу", прийняв окупантів у себе в домі, проте в результаті все ж таки не догодив "гостям".

Санкції

Євросоюз погодив п'ятий пакет санкцій проти Росії. До нього входить ембарго на закупівлі вугілля та заборона російським судам заходити до європейських портів, ці обмеження набудуть чинності на початку літа.

Чорногорія також ввела санкції проти Російської Федерації у відповідь на розв'язану війну у нашій країні. Про характер санкцій та сфери, в яких вони введені, поки що не йдеться.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна зможе припинити імпорт російської нафти вже цього року, незважаючи на те, що доведеться вкластися у відповідну інфраструктуру. Про це повідомив американський телеканал CNN.