В Краматорске погибли 50 человек, а в Буче нашли братскую могилу: главные события 8 апреля

Врага выгнали из Сумской области, ЕС ввел новый пакет санкций

Среди погибших на вокзале в Краматорске пятеро детей, в Буче эксгумировали 67 тел / Коллаж "Сегодня"

На 44 сутки войны власти Российской Федерации в очередной раз продемонстрировали всему миру, что человеческая жизнь у них совершенно не ценится – оккупанты совершили ракетный удар по эвакуировавшимся украинцам на вокзале Краматорска. Генштаб Украины заявляет, что необходимо ожидать масштабного вторжения солдат Владимира Путина на Донбасс.

Портал "Сегодня" выбрал самое важное, что произошло за сегодняшний день в Украине.

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Убийство в Краматорске

Утром российские фашисты осуществили удар из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, где собрались люди в ожидании эвакуации.

В результате погибли минимум 50 человек. Ранения получили 98 человек, из них – 16 детей. Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, поэтому пострадавших начали отвозить в другие города региона. "Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", — сказал мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Западные политики со скорбью и возмущением восприняли очередной бесчеловечный акт против граждан Украины и потребовали введение новых санкций против России и ее правящего режима.

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Тем не менее украинские власти продолжают эвакуацию своих граждан. Решено спасать жителей Краматорска и Донецкой области при помощи коммунального транспорта.

Генштаб

Украинская разведка фиксирует, что на Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать свои войска. Оккупанты не оставляют попыток наступления в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк.

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Наши защитники отбили все атаки.

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Оккупанты полностью вывели свои войска с территории Сумской области в РФ.

По данным на утром 8 апреля ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц различной техники РФ.

Бучанская резня

В Украину прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским они побывали в Буче, где своими глазами увидели людей, убитых российскими оккупантами.

Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель своими глазами увидели жертв "русского мира" / Фото Reuters

В это время в Буче в присутствии представителей генеральной прокуратуры Украины началась эксгумация тел из братской могилы возле местной церкви Андрея Первозванного и всех святых. Здесь, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой были погребены коммунальными службами города минимум 67 человек.

Стало известно, что во время месячной оккупации Бучи российские "освободители" расстреляли экс-нардепа Александра Ржавского. Он был известным сторонником "русского мира", принял оккупантов у себя в доме, однако в итого все же не угодил "гостям".

Санкции

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него входит эмбарго на закупки угля и запрет российским судам заходить в европейские порты, эти ограничения вступят в силу в начале лета.

Черногория также ввела санкции против Российской Федерации в ответ на развязанную войну в нашей стране. О характере санкций и сферах, в которых они введены, пока не говорится.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна сможет прекратить импорт российской нефти уже в этом году, несмотря на то, что придется вложиться в соответствующую инфраструктуру. Об этом сообщил американский телеканал CNN.