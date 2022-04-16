В Мариуполе более 100 тысяч людей умирают от голода – ООН

В ООН заявили, что доставить продовольствие в Украину усложняет отсутствие доступа в оккупированные районы, нехватка рабочей силы и топлива

В Мариуполе у людей нет еды, воды и тепла. Фото: REUTERS, коллаж "Сегодня"

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что в Мариуполе местные жители умирают от голода. По его словам, ООН пытается доставить продовольствие в районы Украины, но есть много сложностей.

Об этом пишет "Голос Америки".

Реклама

Как рассказал Бисли, доставить продовольствие в Украину усложняет отсутствие доступа в оккупированные районы, нехватка рабочей силы и топлива.

По данным ООН, в Мариуполе более 100 тысяч людей страдают от недостатка еды, воды и тепла.

"Это катастрофическая ситуация. Люди умирают от голода", – подчеркнул Бисли.

РФ стерла с лица земли Мариуполь, города больше нет – Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Мариуполь просто стерт с лица земли Российской Федерацией. По его словам, город превратился в труху самого себя. Об этом Кириленко сообщил в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.

Реклама

Губернатор области рассказал, что украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил. При этом Кириленко отметил, что города больше нет.