В Маріуполі зрадники з ОПЗЖ допомогли окупантам знищити склад з гуманітаркою

Представники міських служб заявили про гуманітарну катастрофу

Окупанти тримають місто в заручниках / Фото: Колаж: Сьогодні

В Маріуполі зрадники з ОПЗЖ допомогли окупантам знищити найбільший склад із гуманітарною допомогою.

Про це розповіли на брифінгу представники міських служб. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал Маріупольської міської ради.

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Представники міських служб розповіли, як окупанти тримали півмільйонне місто в заручниках та за методичкою створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу.

Окупанти морили мирних жителів голодом. Найбільший склад із гумдопомогою в КП "Комунальник" розстріляно першим за вказівкою зрадників з ОПЗЖ, розповіли в міськраді.

Також повідомляється, що окупанти навмисно обстрілювали великі укриття з мирними маріупольцями, саботували відкриття зелених коридорів. До середини березня вони не випускали людей з міста та погрожували відкрити вогонь.

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"У них була команда нікого не випускати з Маріуполя. Ось чому евакуація була неможлива. Мета окупантів – створити гуманірну катастрофу, яку за методичкою виконували "орки" з головним злочинцем – Путіним", – розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

У Маріуполі понад 100 тисяч людей страждають від голоду

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що понад 100 000 жителів Маріуполя страждають від голоду та нестачі води.

За місяць блокади російські військові не впустили в місто жоден конвой із продовольством та ліками від України чи міжнародних організацій. Натомість російські ЗМІ рекламують гуманітарну допомогу від РФ, яка включає буханку хліба та пляшку води.

Крім того, окупанти з 18 квітня у Маріуполі заборонили переміщення та перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні городян змушені вистоювати черги для їх отримання, інакше – отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів.