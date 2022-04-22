Верещук: Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде

Верещук попросила жителів регіонів, де йдуть бойові дії, трохи почекати

У п'ятницю не буде зелених коридорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Через небезпеку на маршрутах гуманітарних коридорів сьогодні не буде. Про це в Telegram-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!", – написала Верещук.

Напередодні Верещук заявляла, що Україна організує новий гуманітарний коридор для евакуації мешканців трьох населених пунктів Херсонської області

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Евакуація українців

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. 22 квітня вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України. У п'ятницю залізничники вивозитимуть людей , зокрема, із Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси

21 квітня у Маріуполі була евакуація жінок, дітей та літніх людей. За день до цього із міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам . Однак евакуація іноді закінчується трагедією, як кілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей при виїзді із Кремінної.

Голова Донецької ОВ Павло Кириленко заявив , Що домовленості про евакуацію йдуть незважаючи на підступність військових РФ У місті перебуває ще 100 тис. Чоловік. Ситуацію на Азовсталь слід взяти під особливий контроль. Глава ОВА розповів, що 20 квітня із семи відправлених автобусів для евакуації мешканців вдалося виїхати з Маріуполя лише трьом.