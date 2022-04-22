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Верещук: Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 апреля, 09:58
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Верещук попросила жителей регионов, где идут боевые действия, немножко подождать
В пятницу не будет зеленых коридоров
В пятницу не будет зеленых коридоров / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с опасностью на маршрутах гуманитарных коридоров сегодня не будет. Об этом в Telegram- канале сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!", – написала Верещук.

Накануне Верещук заявляла о том, что Украина организует новый гуманитарный коридор для эвакуации жителей трех населенных пунктов Херсонской области.

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Эвакуация украинцев

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. 22 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины. В пятницу железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы.

21 апреля в Мариуполе была эвакуация женщин, детей и пожилых людей. За день до этого из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Однако эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что договоренности об эвакуации идут несмотря на коварство военных РФ. В городе находится еще 100 тыс. человек. Ситуацию на "Азовсталь" следует взять под особый контроль. Глава ОВА рассказал, что 20 апреля из семи отправленных автобусов для эвакуации жителей удалось выехать из Мариуполя только трем.

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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Война бьет по ценам
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Лук Лук
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Морковь Морковь
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Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
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5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
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Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
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3
Ирак Ирак
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Афганистан Афганистан
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Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
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Евгений Синельников Евгений Синельников
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Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
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Виктория Смиюха Виктория Смиюха
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Илона Гвоздева Илона Гвоздева
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Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
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Они ушли из России
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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