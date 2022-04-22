Верещук: Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет

Верещук попросила жителей регионов, где идут боевые действия, немножко подождать

В пятницу не будет зеленых коридоров / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с опасностью на маршрутах гуманитарных коридоров сегодня не будет. Об этом в Telegram- канале сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!", – написала Верещук.

Накануне Верещук заявляла о том, что Украина организует новый гуманитарный коридор для эвакуации жителей трех населенных пунктов Херсонской области.

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Эвакуация украинцев

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. 22 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины. В пятницу железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы.

21 апреля в Мариуполе была эвакуация женщин, детей и пожилых людей. За день до этого из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Однако эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что договоренности об эвакуации идут несмотря на коварство военных РФ. В городе находится еще 100 тыс. человек. Ситуацию на "Азовсталь" следует взять под особый контроль. Глава ОВА рассказал, что 20 апреля из семи отправленных автобусов для эвакуации жителей удалось выехать из Мариуполя только трем.