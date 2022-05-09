Выступление Зеленского на G7, возвращение дипломатов США в Киев – чем запомнились минувшие сутки

В Украину посетили разнообразные топ-политики мира

8 мая в Украину приехали топ-политики с разных стран мира. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошедшие сутки, 8 мая, запомнились украинцам, в частности, приездами в нашу страну разнообразных топ-политиков и выступлением музыкантов из U2 Боно и Эдж в метро Киева. Ниже рассказываем обо всем самом интересном, что произошло за день.

Выступление Зеленского

Во время встречи лидеров Большой семерки (G7) 8 мая в своем виртуальном включении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за оказанную Украину поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

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В частности, президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. В то же время он отметил важность финансовой поддержки Украины сейчас и восстановление после войны.

"Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – объяснил Зеленский.

Первая леди США в Ужгороде

Первая леди США Джилл Байден посетила с визитом в Ужгород и встретилась там с первой леди Украины Еленой Зеленской.

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"Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США. Помимо посещения Ужгорода, поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне-Немецкое", – отметили в Закарпатском облсовете.

Как отмечается, из соображений безопасности визит Джилл Байден в Украину не анонсировали, его держали в строжайшей тайне.

Гостья из Германии

Кроме этого, 8 мая в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса заявил, что она "почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры".

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Также она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

"Для нас очень важны проголосованные в Бундестаге решения для нашей страны. Надеемся на вашу поддержку и будущего членства Украины в ЕС. Спасибо за визит", – отметил президент.

Переговоры с Хорватией

В то же время Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, с которым было обсуждено усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны, а также интеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.

Встреча с президентом Стортинга Норвегии

Президент Украины встретился также с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани.

"Обсудили усиление безопасности поддержки Украины. А также дальнейшее укрепление санкций против России. Спасибо за оборонную, финансовую и гуманитарную помощь Украине со стороны Норвегии", – отметил президент.

Приезд Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Украину. В частности, он посетил Ирпень, который уже больше месяца освобожден от российских захватчиков.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин отметил, что Трюдо был поражен сожженными и разрушенными домами украинцев в городе под Киевом.

Джастин Трюдо в Ирпене. Фото: Александр Маркушин

Дипломаты США снова в Киеве

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и группа американских дипломатов вернулись в посольство в Киеве. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения в России.

В Twitter посольства США в Киеве также опубликовали фото Кристины Квин, которым подтвердили, что визит не будет длительным и посвящен только 8 мая.

Выступление U2 в метро Киева

Музыканты из U2 Боно и Эдж приехали в столицу Украины и дали мини-концерт на станции метро "Крещатик". Видео по их выступлению теперь активно публикуют в сети и Telegram-каналах.

Выступление музыкантов стало настоящей неожиданностью для всех, кто оказался в тот момент в подземке. О таком концерте никому не было известно. Также сообщают, что легендарные музыканты "зажигали" на станции метро вместе с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей.

Not combat related, but U2's Bono has appeared in #Kyiv , #Ukraine Giving a malý concert на Ukraine's Day of Remembrance. pic.twitter.com/qOOFX9y1yG - Heuvelrug Intelligence (@HillridgeOSINT) May 8, 2022

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