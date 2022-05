Выступление Зеленского на G7, возвращение дипломатов США в Киев – чем запомнились минувшие сутки

Прошедшие сутки, 8 мая, запомнились украинцам, в частности, приездами в нашу страну разнообразных топ-политиков и выступлением музыкантов из U2 Боно и Эдж в метро Киева. Ниже рассказываем обо всем самом интересном, что произошло за день.

Во время встречи лидеров Большой семерки (G7) 8 мая в своем виртуальном включении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за оказанную Украину поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

В частности, президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. В то же время он отметил важность финансовой поддержки Украины сейчас и восстановление после войны.

Первая леди США Джилл Байден посетила с визитом в Ужгород и встретилась там с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Как отмечается, из соображений безопасности визит Джилл Байден в Украину не анонсировали, его держали в строжайшей тайне.

Кроме этого, 8 мая в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса заявил, что она "почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры".

Также она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, с которым было обсуждено усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны, а также интеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.

Президент Украины встретился также с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Украину. В частности, он посетил Ирпень, который уже больше месяца освобожден от российских захватчиков.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин отметил, что Трюдо был поражен сожженными и разрушенными домами украинцев в городе под Киевом.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и группа американских дипломатов вернулись в посольство в Киеве. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения в России.

В Twitter посольства США в Киеве также опубликовали фото Кристины Квин, которым подтвердили, что визит не будет длительным и посвящен только 8 мая.

Музыканты из U2 Боно и Эдж приехали в столицу Украины и дали мини-концерт на станции метро "Крещатик". Видео по их выступлению теперь активно публикуют в сети и Telegram-каналах.

Выступление музыкантов стало настоящей неожиданностью для всех, кто оказался в тот момент в подземке. О таком концерте никому не было известно. Также сообщают, что легендарные музыканты "зажигали" на станции метро вместе с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей.

Not combat related, but U2's Bono has appeared in #Kyiv , #Ukraine Giving a malý concert на Ukraine's Day of Remembrance. pic.twitter.com/qOOFX9y1yG