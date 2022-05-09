Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Выступление Зеленского на G7, возвращение дипломатов США в Киев – чем запомнились минувшие сутки

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 04:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украину посетили разнообразные топ-политики мира
8 мая в Украину приехали топ-политики с разных стран мира.
8 мая в Украину приехали топ-политики с разных стран мира. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошедшие сутки, 8 мая, запомнились украинцам, в частности, приездами в нашу страну разнообразных топ-политиков и выступлением музыкантов из U2 Боно и Эдж в метро Киева. Ниже рассказываем обо всем самом интересном, что произошло за день.

Выступление Зеленского

Во время встречи лидеров Большой семерки (G7) 8 мая в своем виртуальном включении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за оказанную Украину поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Реклама

В частности, президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. В то же время он отметил важность финансовой поддержки Украины сейчас и восстановление после войны.

"Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – объяснил Зеленский.

Первая леди США в Ужгороде

Первая леди США Джилл Байден посетила с визитом в Ужгород и встретилась там с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Реклама

"Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США. Помимо посещения Ужгорода, поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне-Немецкое", – отметили в Закарпатском облсовете.

Как отмечается, из соображений безопасности визит Джилл Байден в Украину не анонсировали, его держали в строжайшей тайне.

Гостья из Германии

Кроме этого, 8 мая в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса заявил, что она "почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры".

Реклама

Также она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

"Для нас очень важны проголосованные в Бундестаге решения для нашей страны. Надеемся на вашу поддержку и будущего членства Украины в ЕС. Спасибо за визит", – отметил президент.

Переговоры с Хорватией

В то же время Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, с которым было обсуждено усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны, а также интеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.

Встреча с президентом Стортинга Норвегии

Президент Украины встретился также с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани.

"Обсудили усиление безопасности поддержки Украины. А также дальнейшее укрепление санкций против России. Спасибо за оборонную, финансовую и гуманитарную помощь Украине со стороны Норвегии", – отметил президент.

Приезд Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Украину. В частности, он посетил Ирпень, который уже больше месяца освобожден от российских захватчиков.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин отметил, что Трюдо был поражен сожженными и разрушенными домами украинцев в городе под Киевом.

Джастин Трюдо в Ирпене. Фото: Александр Маркушин
Джастин Трюдо в Ирпене. Фото: Александр Маркушин

Дипломаты США снова в Киеве

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и группа американских дипломатов вернулись в посольство в Киеве. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения в России.

В Twitter посольства США в Киеве также опубликовали фото Кристины Квин, которым подтвердили, что визит не будет длительным и посвящен только 8 мая.

Выступление U2 в метро Киева

Музыканты из U2 Боно и Эдж приехали в столицу Украины и дали мини-концерт на станции метро "Крещатик". Видео по их выступлению теперь активно публикуют в сети и Telegram-каналах.

Выступление музыкантов стало настоящей неожиданностью для всех, кто оказался в тот момент в подземке. О таком концерте никому не было известно. Также сообщают, что легендарные музыканты "зажигали" на станции метро вместе с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 8 мая
1
Личный состав 25500
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 156
Вертолеты
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 86
Средства ПВО
8
РСЗО 179
РСЗО
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1961
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

34152.2

Binance Coin (BNB)

358.18

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

94.53

Theta (THETA)

2.14

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять