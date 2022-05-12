Юнус: Україна різко змінила позицію у війні

Тепер Київ диктує умови

Можливості України збільшуються за рахунок політичної та військової підтримки заходу. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська влада змінила свою позицію щодо перемоги у війні з Росією. Заяви президента Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби значно відрізняються від їхніх заяв, що звучали два місяці тому. Про це розповів політолог Раміс Юнус ведучим каналу "Україна 24" Василю Голованову та Вікторії Логуновій в ефірі проєкту FREEДОМ.

На думку політолога, заяви змінилися у зв'язку з правильною роботою українських дипломатів та керівництва країни, внаслідок чого Україна отримала величезну підтримку Заходу.

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"Заяви змінилися у всьому світі. Вони змінилися у Вашингтоні, в Євросоюзі і в самій Україні. Вони йдуть по наростаючій", – каже Юнус.

Експерт зазначив, що сьогодні міністр закордонних справ України стоїть поруч із міністром закордонних справ Німеччини і говорить про те, що сьогодні не 2015 рік, коли Україні могли нав'язати Мінські угоди.

"Україна сьогодні своєю кров'ю та кров'ю своїх героїчних солдатів та громадян відстояла право не бути хлопчиком для биття, а диктувати цивілізованому світу, запитувати, яким вони бачать майбутнє України у новій системі безпеки та її місце у цивілізованому світі. І мені подобається, коли це робиться жорстко, чітко, незважаючи на жодні регалії", – каже політолог.

За словами Юнуса, весь світ бачить, що Росія застопорилася у війні з Україною і не має жодних перспектив, у той час як можливості України збільшуються за рахунок політичної та військової підтримки Заходу і, зокрема, лендлізу.

"Росія зараз намагатиметься досягти якихось результатів по максимуму, зафіксувати захоплені території та намагатиметься вести переговори. Україні важливо продовжувати дипломатичний диктат і політичний тиск на Європу, щоб не вийти на переговорах з Росією на рівень 2015 року. Зокрема, необхідно підняти і питання невоєнного повернення Криму", – підсумував Юнус.

Детальніше коментар експерта дивіться на відео з 04.03.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що допомога від Сполучених Штатів допоможе Україні перемогти у війні, яку розв'язала Росія.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, якою буде перемога України у війні з Росією.